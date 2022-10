Pogačar zaznamoval kolesarsko leto 2022

Kolesarska elita je tekmovalno leto začela z nalogo, kako z vrha sklatiti Tadeja Pogačarja . Član ekipe Združenih arabskih emiratov pa se ni oziral na cilje tekmecev, ampak gledal nase, na ekipo. Kjer koli so se pojavili na startu, so bili pod lupo. Kako ne, ko pa je po zmagi na preizkušnji po Združenih arabskih emiratih nadaljeval izjemno. Zmagal je Strade Bianche, zatem še Tirreno – Adriatico. Predvsem nastop na 'belih cestah' je bil nekaj, o čemer se je govorilo tudi ob koncu sezone.

"To je bila ena najboljših kolesarskih predstav celotne sezone. Užitek je bilo spremljati ta nastop Pogačarja. Bil je neverjeten. Pa ne le tam, tudi na Flandriji, 'domačem dvorišču' Mathieuja van der Poela, kjer je bil vse do ciljnega sprinta v igri za zmago. Res je fantastičen," ni skoparil s pohvalami na račun športnika s Klanca pri Komendi nizozemski novinar spletnega portala wielerflits.nl Youri Ijnsen in se dotaknil Dirke po Franciji, preizkušnje, ki v svetu kolesarstva šteje največ: "Tadej Pogačar je bil boljši od Jonasa Vingegaarda, a pri Jumbo Vismi so bili po vseh težavah Pogačarjeve ekipe uspešnejši."

A bolj kot dejstvo, da je Pogačar po dveh zaporednih zmagah na Dirki po Franciji v letošnji sezoni moral predati rumeno majico Dancu Vingegaardu, je moč priljubljenega Pogija prišla do izraza v nadaljevanju tekmovalnega leta. Ni se zlomil, ker je ostal brez zmage na najprestižnejši dirki sezone, ampak nadaljeval izjemno. Brez želenega odličja na svetovnem prvenstvu, ampak s fantastičnim zaključkom sezone, ko se je ob jezeru Como od kolesarskih navdušencev za letos poslovil z zmago. In zdaj je že na poti v Združene arabske emirate, kjer se bo prvič srečal s prenovljeno zasedbo Združenih arabskih emiratov. "Se že veselim. Zelo sem vesel, da se nam je pridružil Domen (Novak), ki je že dokazal, česa je sposoben," optimistično v novo tekmovalno leto zre Pogačar.