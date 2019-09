Pogačar: Šel sem na vse ali nič, tudi če ostanem sredi ceste

Vsega 20-letni slovenski kolesar Tadej Pogačar je z izjemno vožnjo na 20. etapi Vuelte z zmagovalnega odra skupnega seštevka izrinil Valverdejevega moštvenega kolega Naira Quintano, ki za Pogačarjem na tretjem mestu zaostaja 49 sekund. Miguel Angel Lopez na petem mestu pa že poldrugo minuto. Pogačar je s tem znova oblekel tudi belo majico najboljšega mladega kolesarja na dirki.

Tadej Pogačar se je odločil za napad na stopničke zmagovalnega odra Vuelte na klancu predzadnjega gorskega cilja. Na klancu na Punto de Pena Negra je ujel ubežnika Taa Geoghegana Harta in Rubena Guerreira ter nato poskusil s samostojnim pobegom v boju za stopničke na zmagovalnem odru skupnega seštevka Vuelte in belo majico najboljšega mladega kolesarja španske pentlje.

Komendčan je v slogu velikih šampionov s samostojnim pobegom dobil zadnjo gorsko etapo letošnje Vuelte.

Sijajni pobeg mu je uspel. Na koncu je bil povsem izčrpan, a je z velikim nasmeškom sam zapeljal skozi ciljno črto na vrhu zadnjega klanca na Plataformo de Gredos. "Potrpežljivost se je izplačala. V nogah sem imel še veliko moči, vendar pa sem bil, vsaj na začetku, še nekoliko negotov. Videl pa sem, da so drugi še bolj negotovi zaradi mraza in dežja. Priložnost se mi je ponudila na predzadnjem klancu. Videl sem, da je Miguel Angel Lopez zelo dobro vozil, zato sem se odločil za napad in pobeg. Izbral sem pravi trenutek," se je smejalo Pogačarju, ki je tako dobil oba zadnja gorska cilja. Komendčan si še ne zna predstavljati, kaj mu je pravzaprav uspelo: "Bom potreboval kar nekaj dni, da bom vse to skupaj premislil in dojel. Neverjetno. Nikoli si nisem tega niti predstavljal."

Pogačar je zasenčil boj za rdečo majico, ko je uprizoril pobeg, ki bi si ga še kako želel Alejandro Valverde. "Danes sem šel na vse ali nič. Najdaljši vzpon sem napadel po tistem, ko so ostali nekako streljali metke v prazno. Naredil sem dober skok in šel na polno do konca: rekel sem si, ali pridem do konca ali se ustavim sredi ceste,"je slovenskim novinarjem, med katerimi je bila tudi naša Kristina Hacin, razlagal Pogačar. Razmere so mu bile pisane na kožo, saj je že večkrat dejal, da mu ustrezajo nižje temperature in dež."Vreme mi je šlo res na roko, nimam kaj dodati," je priznal. Zbralo se je kar nekaj slovenskih navijačev, ki so bodrili 20-letnega mladega kolesarja. "Podpora s cele Slovenije je bil neverjeten. Ob cesti je bila tudi vsa družina. Res je bilo neverjetno, ko sem jih zagledal pred seboj," je obrazložil 20-letnik. Med napadom na etapno zmago je ves čas ohranjal več kot eno minuto zaloge pred skupino favoritov z Rogličem, ogrozil pa je tudi drugo mestoAlejandra Valverdeja, ki je moral v izdihljajih etape reševati svojo in špansko čast v boju za drugo mesto skupno.





Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

S precej drugačnimi občutki se je boril Primož Roglič. Ta je imel težak dan na včerajšnji ravninski etapi, ko se je zapletel v skupinski padec. "Ni bilo ravno najboljše po včerajšnjem padcu, res težkemu dnevu. S celotno ekipo smo se ponovno zbrali, motivirali in pričeli čim bolj ostro takoj od starta," je v cilju pojasnjeval Roglič. Priznal je, da mu je šel Tadejev napad še kako na roko. "Tadej je pokazal res eno super vožnjo. Zame je to bilo ugodno. On se je odpeljal, ostali so potem bolj kot ne morali poskušati loviti, kar jim ni najbolj uspevalo. Zame je bilo pomembno, da ostajam z najboljšimi in poskušam brez nepotrebnih težav pripeljati do konca,"je še pristavil Roglič.