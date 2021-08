Za Pogačarja v Komendi pripravili sprejem

Sprejem so mu pripravili na hipodromu v Komendi, slovenski kolesar se je pred navijače, ki so ga pričakali, pripeljal s kolesom, oblečen v rumeno majico z Dirke po Franciji. Pogačar je bil navdušen ob sprejemu in je dejal, da je to zanj najlepša nagrada. "Pred dvema letoma smo bili tukaj na podobnem sprejemu, ampak tole je nepričakovano. Počutim se kot na Elizejskih poljanah," je med drugim navijačem dejal slovenski kolesarski šampion.

"Olimpijske igre so bile ena težjih dirk, ki sem jih vozil. Res sem bil vesel, ker sem dobil kolajno, Medalja je medalja, takrat mi je bilo vseeno ali je srebrna ali bronasta. Šest ur dirkanja in nato težek šprint, stavil sem na to in na koncu je bilo kar v redu. Nisem se predal, na koncu je ratalo," se je Pogačar spomnil cestne dirke na igrah v Tokiu.

Tadej Pogačar je 24. julija na cestni dirki na olimpijskih igrah zasedel tretje mesto in osvojil bron, kar je bilo tudi prvo olimpijsko odličje za Slovenijo na teh igrah. V skupnem seštevku so slovenski športniki osvojili pet odličij. Med njimi je še eno kolesarsko, saj je Primož Roglič osvojil zlato v kronometru. Pogačar s Klanca pri Komendi je bil zdoma celo večnost, saj se je po koncu tritedenska Toura praktično takoj podal na Japonsko, po koncu OI pa je odpotoval v Združene arabske emirate, kjer je podaljšal pogodbo z moštvom UEA Team Emirates.