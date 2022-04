Pogačar prvi čez 6000 točk, Slovenci na vrhu

Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) je že prejšnji teden popravil svoj najboljši zbir točk na lestvici, po četrtem mestu na dirki po Flandriji pa je presegel rekordni izkupiček 5879 točk Slovaka Petra Sagana iz leta 2017 (26. februar) ter se obenem kot prvi kolesar v zgodovini zavihtel čez mejo 6000 točk. Trenutno je pri 6051 točkah. Na drugem mestu sledi njegov rojak Primož Roglič, ki jih je zbral 4152. Tretji je še naprej Rogličev moštveni kolega pri Jumbo-Vismi, Belgijec Wout Van Aert (3601), ki je moral zaradi okužbe z novim koronavirusom izpustiti dirko po Flandrij. Od Slovencev je med peterico ostal Matej Mohorič, ki je po Flandriji ciljno črto prečkal na 21. mestu. Za kar 58 mest pa je po dveh solidnih izidih na belgijskih klasikah napredoval Jan Tratnik. Mohoričev moštveni kolega pri Bahrain-Victoriousu je na dirki po Flandriji zasedel deveto mesto, po Flandriji pa je bil 12. in je zdaj 161. kolesar sveta. Pogačarjev moštveni kolega Jan Polanc je ostal na 129. mestu, medtem ko je Luka Mezgec (BikeExchange-Jayco) napredoval na 347., čeprav je zaradi rojstva otroka izpustil dirko po Flandriji.

Pogačar bo ta teden počival in s tem izgubil točke, ki jih je pridobil na lanski dirki po Baskiji, ko je bil skupno tretji. Medtem Primož Roglič brani poln zbir točk s te šestdnevne španske preizkušnje. Trenutno mu kaže dobro, saj je dobil uvodni kronometer in oblekel majico vodilnega. Po Baskiji nastopata tudi Domen Novak (Bahrain-Victorious) in Jan Polanc. Konec tedna bosta na klasiki Amstel Gold dejavna Mohorič in Mezgec, ki pa ga ob tem čaka še obračun sprinterjev v sredo na dirki Scheldeprijs. Tratnik ta teden nima predvidenih nastopov. Slovenija pa je zaradi odličnih izidov v zadnjem tednu na vrhu seznama držav prehitela Belgijo. Osem najboljših kolesarjev v seštevku je za Slovenijo zbralo 14.267 točk, medtem ko so Belgijci po slabšem tednu na obeh domačih kockastih klasikah zdaj na drugem mestu s 13.254 točkami. Tretja je Francija z 12.006 točkami.