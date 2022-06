Pogačar: Res noro, tudi če je takšno vreme, gledalci pridejo

Mohorič je trpel ... Vzdušja pa ob vsem trpljenju, kot je dejal, ni toliko zaznal Mezgec. " Prav nič nisem užival, " je sprva povedal. " Odpadel sem na Svetino, kilometer do vrha me je zmanjkalo, ampak vedel sem, da je kar dolg spust in da se znam dobro peljati navzdol. Potem sem samo še varčeval z močmi po ravnini. Pod vzponom sem vedel, da nimam dobrih nog, obenem pa smo dirkali za tretje mesto ," je priznal 33-letni Kranjčan.

Kljub temu pa je v etapi ves čas šlo na vso moč, je priznal 23-letni slovenski as. " Danes je šlo na polno, nič ni ostalo. Želela sva čim večjo prednost, da bi lahko šla z rezervo navzdol. " Tudi vzdušje pa je bilo kljub nekoliko slabšem vremenu sijajno, je poudaril Pogačar za konec: " Res noro, tudi če je takšno vreme, gledalci pridejo. Lahko se jim le zahvalim, da nas ne glede na vse pridejo spodbujat. Lepo je videti, ko vzklikajo in vpijejo ob progi. "

Tudi Mohorič po koncu ni bil ravno zadovoljen z doseženim. "Nič posebnega. Vedel sem, da bom verjetno malce prekratek v primerjavi s Pogačarjem in Majko, kar se je tudi uresničilo. Na vrhu sem imel 15 sekund zaostanka, spust pa je bil moker in je zelo drselo, zato nisem tvegal in odšel z drugo skupino do cilja. Bolj nas je zanimala etapna zmaga, tisto četrto mesto v skupnem seštevku ni tako pomembno. Upam, da bo Domen Novak ubranil stopničke v skupnem seštevku v jutrišnji etapi," je še dejal danes previdni Mohorič.

V soboto bo na sporedu kraljevska etapa od Laškega do Velike planine (152,1 km). Kolesarje pred zaključnim vzponom čakajo trije kategorizirani klanci na Jesenovo, Trojane in Črnivec, za konec pa sledi 8,2 km dolg vzpon na Veliko planino s povprečnim naklonom 7,6 odstotka.