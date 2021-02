Pogačar: Klanec poznam zelo dobro – je že skoraj kot domači Krvavec

Po zahtevnem začetku v prvi etapi – razplet je krojil močan bočni veter – in zanimivem kronometru se mladi zvezdnik svetovnega kolesarstva zaveda, da previdnost do konca dirke ne bo odveč. Prva preizkušnja svetovne serije bo na sporedu do 27. februarja, če vmes tako kot lani ne bodo posegle okužbe z novim koronavirusom.

"Previdni so organizatorji, previdni smo kolesarji in spremljevalno osebje, ampak se zgodi. Lahko da so že z letala oziroma letališča prinesli virus, nikoli ne moreš vedeti. Na dva dni se testiramo in sledimo protokolom. Upamo, bomo vse skupaj izpeljali do konca in da bomo dirkali v pravem pomenu besede. Na žalost ene ekipe ni več," je še na to temo dejal drugi kolesar na lestvici Uci.

V torek ga čaka prvi pravi gorski preizkus. Na vrsti je namreč tretja etapa (166 km) s ciljnim vzponom na Džebel Hafit (10,6 km/6,8-odstotni naklon)."Jutri nas čaka Džebel Hafit. Klanec poznam zelo dobro, je že skoraj tako kot domači Krvavec. Res mi je všeč klanec in zagotovo bomo do cilja videli dobro predstavo. Treba je braniti rdečo majico. Videli bomo, kako bodo dirkale preostale ekipe,"pravi odlični hribolazec.