Pogačar z drugim mestom zadržal vodstvo, etapa Dancu

Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) je po peti od sedmih etap dirke po Združenih arabskih emiratih tik pred skupno zmago. Pot je kolesarje na tej etapi vodila od pristanišča v Fudžajri do gorskega cilja na 1489 m nadmorske višine. Zadnji vzpon je bil sicer dolg več kot 21 kilometrov, povprečni naklon pa je malce nad petimi odstotki. Na vrh Džabel Džajsa je leta 2019 prvi pripeljal še en slovenski zvezdnik Primož Roglič, ki je takrat v sprintu manjše skupine favoritov ugnal vse tekmece in si zagotovil skupno zmago. Tokrat je v podobnem položaju Tadej Pogačar, ki je dobil prvo od dveh gorskih etap na dirki po ZAE.

Pred to etapo je imel Pogačar 43 sekund prednosti pred Britancem Adamom Yatesom, medtem ko je tretji Portugalec Joao Almeida zaostajal minuto in tri sekunde. Pogačar je na 5. etapi zasedel drugo mesto in še malce povečal prednost, Yates zaostaja 45 sekund, Almeida pa minuto in 12 sekund. Pogačar je na dobri poti, da zmaga na tej dirki. Etapno zmago je slavil Jonas Vingegaard (Jumbo Visma). Štiriindvajsetletni Danec, moštveni kolega Primoža Rogliča pri Jumbo-Vismi, ni bil nevaren v skupnem seštevku, favoriti pa so ga v zaključku etape spustili naprej. Med seboj so nato obračunali v ciljnem sprintu po 21,5 kilometra dolgem vzponu, najboljši med njimi pa je bil znova Pogačar. Tretji je skozi cilj pripeljal njegov najbližji zasledovalec Yates (Ineos Grenadiers). Za Vingegaardom sta zaostala tri sekunde.

"Mislim, da sem dobro načrtoval napad. Glavnina je nekoliko upočasnila in rekel sem si, da moram vsaj poskusiti. Na srečo mi je uspelo dohiteti zadnjega ubežnika in ga premagati v sprintu. Zame je to velika zmaga. Je prva v sezoni in tudi za ekipo. Ponosen sem na ta uspeh, saj vem, da lahko dirkam z najboljšimi," je po etapi dejal Vingegaard, sicer zvest Rogličev pomočnik.