Pogačar pred zadnjo etapo ostaja v vodstvu, v cilju prvi Bennett

Včeraj je Tadej Pogačar na 170 km dolgi trasi od Fudžajre do gorskega cilja na Džabel Džajsu zasedel drugo mesto, v skupnem seštevku dirke pa je imel pred 6. etapo 45 sekund prednosti pred Adamom Yatesom, tretji Joao Almeida je zaostajal minuto in 12 sekund.

Danes je bila na sporedu 165 kilometrov dolga etapa od Deire do Palm Džumejre. Glavnina kolesarske karavane je v cilj pripeljala v strnjeni skupini, etapno zmago je slavil Sam Bennett. Pogačar je ohranil lepo prednost pred zadnjo etapo, saj ni prišlo do sprememb na vrhu razpredelnice, prednost pred Britancem in Portugalcem ostaja enaka in Pogačar lahko mirno pričaka zaključek dirke. Dirka po ZAE se bo namreč končala v soboto s sprintersko etapo po Abu Dabiju.

Več sledi...