Pogačar povečal skupno vodstvo, etapa van den Poelu

Na sporedu je bila peta etapa od Castellalta do Castelfidarda. Z etapno zmago na četrti, kraljevski etapi, je skupno vodstvo na dirki prevzel slovenski kolesar v moštvu UAE Tadej Pogačar in je imel pred Belgijcem Woutom Van Aertom (Jumbo-Visma) in Sergiem Higuito (EF Education Nippo) 35 sekund prednosti.

Današnja etapa dirke od Tirenskega do Jadranskega morjav dolžini 205 kilometrov se je razpletla z zmago Mathieua van der Poela, ki je v samostojni vožnji na zadnjih 50 kilometrih zdržal in prvi prečkal cilj. Prvi zasledovalec je bil Tadej Pogačar, ki je lovil Nizozemca in dva kilometra pred ciljem je bila prednost le še 22 sekund, pred tem pa je imel precejšnjo prednost. Slovencu je malce zmanjkalo na koncu, zaostal je 10 sekund in bil tokrat drugi, v skupnem seštevku pa je še krepko povečal vodstvo. Tretje mesto je namreč osvojil van Aert, ki sedaj zaostaja že za minuto in 15 sekund. Tretji je s tremi minutami zaostanka Španec Mikel Landa (Bahrain Victorious).