Vodilni kolesar Toura Pogačar: Ni še konec, vse se lahko še spremeni

Tadej Pogačar je prvi dan počitka na Touru dočakal v rumenem. Po pestrem dogajanju uvodnih dni in zelo zahtevnem koncu tedna mu je današnji prvi netekmovalni dan prišel zelo prav. Zjutraj so, kot je v teh časih običajno, tekmovalci opravili testiranja, sledili so ura lahkega kolesarjenja, kosilo in počitek, popoldne pa je že imel obveznosti, saj je njegova ekipa UAE Emirates pripravila spletno novinarsko konferenco z vodilnim kolesarjem na Touru."Ni konec, še zdaleč ne. Tour ima 21 dni, mi pa nismo še niti na polovici. To je prvi dan počitka, do drugega se lahko še vse spremeni. A zaenkrat kaže dobro. Lahko pa imam kakšen slab dan in gre vse na glavo," je umirjal strasti Pogačar in dodal, da zaradi lanske zmage čuti več pritiska, a se s tem ne obremenjuje preveč: "Ja, je malo več pritiska, več je medijev in vsega. A to spada zraven, sem zadovoljen in srečen, da sem v rumenem na prvi prosti dan. To je neverjetno, vse je kul."

Je pa Pogačar, sicer zmagovalec že 26 poklicnih preizkušenj, v zelo dobrem položaju. Pred najbližjim zasledovalcem, Avstralcem Benom O'Connorjem ima 2:01 minute naskoka, pred tretjeuvrščenim in prvim zares pravim tekmecem v lovu za rumeno majico, Kolumbijcem Rigobertom Uranom pa že 5:18 minute. "Prvi teden je bil ekstremno težek: vremenske spremembe, padci, kratki in dolgi vzponi. Res je bilo zahtevno. Danes zbistrimo glave in jutri gremo na ravninske etape. Videli bomo, kako se bodo obračale noge. Potem se začnejo prave 'klančarske' etape, bo še pestro," je dogajanje prvega tedna strnil nosilec rumene majice.

Od najmočnejših hribolazcev na francoski pentlji sledijo Danec Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma), Ekvadorec Richard Carapaz (Ineos Grenadiers), ki se zdi drugi najmočnejši navkreber, ter Španec Enric Mas (Movistar). Vsi zaostajajo med petimi in šestimi minutami za Pogačarjem, ki ne izključuje napadov tekmecev. Pogačar tudi tokrat ni pozabil pohvaliti svoje ekipe: "Imamo super močno ekipo, eno najboljših na letošnjem Touru. Vsi vozijo stoodstotno. Lani smo imeli nekaj smole, za zdaj pa letos vse poteka po načrtih. Borili se bomo, da ostanemo v rumenem. Res je lepa ... Smo brez pritiska, ker smo vsi dobri, moramo biti le osredotočeni, da ne pademo in da varčujemo moči. Kaže nam dobro, smo motivirani in upamo, da se nam izide."