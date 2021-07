Pogačarjev nastop na Vuelti uradno potrjen

Tadej Pogačar po doslej znanih podatkih statističnega portala Pro Cycling Stats na španski pentlji ne bo edini Slovenec, na Vuelti bodo tekmovali tudi moštveni kolega Jan Polanc, član moštva Bahrain Victorious Jan Tratnik in bržčas tudi prvi kolesar Mednarodne kolesarske lestvice Primož Roglič (Jumbo-Visma).

Enaintridesetletni Kisovčan, ki je poškodovan po dveh padcih predčasno zaključil Tour, bi v primeru nastopa v Španiji branil skupni zmagi iz sezone 2019 in 2020. Pogačar je leta 2019 prvič prav v Španiji nastopil na veliki tritedenski dirki in takoj osvojil skupno tretje mesto. "Vuelta je na Tadejevem urniku, čeprav smo trenutno povsem osredotočeni na dirko po Franciji, na kateri z njim lovimo drugo zaporedno zmago. Upam, da letošnje dirke po Franciji ne bo končal utrujen, da bo lahko šel v Španijo in se dobro odrezal," je dejal direktor UAE Team Emirates Joxean Fernandez Matxin za španski časnik AS.

Že pred časom je nastop na dirki napovedal tudi Kolumbijec Egan Bernal (Ineos Grenadiers), na doslej znani startni listi pa so še Nemec Maximilian Schachmann, Kolumbijec Rigoberto Uran (EF Education-Nippo), Ekvadorec Richard Carapaz (Ineos Grenadiers) ter Španca Mikel Landa (Bahrain Victorious) in Alejandro Valverde (Movistar).

Dirka po Španiji se bo sicer začela 14. avgusta v Burgosu, končala pa 5. septembra v Santiagu de Composteli.