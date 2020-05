Pogačarjev cilj bo Tour, upa tudi na sodelovanje z Rogličem

Kot je Tadej Pogačar, tretji z lanske Vuelte, zapisal v blogu, so v preteklem tednu z ekipo UAE Emirates že zastavili okvirni načrt za nadaljevanje sezone. "V mojem programu dirk ostaja dirka po Franciji, njej pa bodo prilagojene ostale dirke, ki bodo služile predvsem kot priprava za Tour," je zapisal Pogačar. Na njem kani sodelovati s Primožem Rogličem. Zmagovalec lanske Vuelte je v nedavno dejal, da bi lahko s Pogačarjem, predvsem po uspešnem sodelovanju na dirki po Španiji lanskega septembra, sodeloval v želji po čim višji uvrstitvi na dirki po Franciji, ki bo potekala med 29. avgustom in 20. septembrom.

"Zagotovo. Slovenci moramo držati skupaj," se je v pogovoru za Sportal Pogačar strinjal z Rogličem. Do dirke po Franciji so ostali še slabi trije meseci, sezona pa se bo predvidoma nadaljevala 1. avgusta na italijanskih tleh. Trenutni program treninga pa je ob odsotnosti tekmovanj namenjen predvsem počitku in regeneraciji telesa, zaradi česar je imel 21-letnik dovolj časa za sponzorske in medijske obveznosti. 21-letnik s Klanca pri Komendi je minuli teden užival na slovenskih cestah, na katerih je treniral in snemal kadre v dolini Soče.