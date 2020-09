Marjan Pogačar: Tudi če se upokoji, je v mojih očeh že dosegel vse

"V mojih očeh je Tadej že zdaj naredil vse," je po nedeljski podelitvi nagrad najboljšim na Elizejskih poljanah za STA dejal ponosen in vidno ganjen Marjan Pogačar, čigar sin je ravno v ponedeljek dopolnil 22 let. Tadej Pogačarse je po sobotni zmagi na odločilnem kronometru zahvalil staršema za odlične gene, ki mu omogočajo hitro regeneracijo po naporih in tudi za vso podporo skozi leta.