Pogačarjev prvi zasledovalec znova Vingegaard

Ljubljana, 31. 03. 2026 11.58 pred 14 minutami 2 min branja 0

Avtor:
STA R.S.
Tadej Pogačar

Slovenski as Tadej Pogačar ostaja vodilni na lestvici Mednarodne kolesarske zveze UCI, na drugo mesto je napredoval nedavni zmagovalec etapne dirke po Kataloniji, Danec Jonas Vingegaard. Drugi najboljši Slovenec Primož Roglič je na posodobljeni lestvici zdrsnil za 15 mest.

Tadej Pogačar je dober teden dni po prvi zmagi na spomeniku Milano-Sanremo ostal pri 11.635 točkah, v nedeljo ga čaka še druga od največjih petih enodnevnih klasik v sezoni. Po Flandriji bo lovil drugo zaporedno zmago in skupno tretjo v karieri. 27-letni član emiratov je na vrhu lestvice že 246 tednov, od tega 236 zaporednih od 28. septembra 2021. Drugi na večni lestvici po tednih na vrhu lestvice UCI-ja je Primož Roglič s 75 tedni, po zaporednih tednih na vrhu pa je drugi Slovak Peter Sagan s 54.

Tadej Pogačar ostaja vodilni na lestvici Mednarodne kolesarske zveze
FOTO: Profimedia

Pretekli teden je bil na cestah dejaven Jonas Vingegaard, ki je prepričljivo slavil na dirki po Kataloniji. S tem je Danec, ki se bo letos potegoval za zmagi na dirki po Italiji in Franciji, znova skočil na drugo mesto, za Pogačarjem pa zaostaja 4750 točk. Na tretje mesto je padel Pogačarjev ekipni kolega, Mehičan Isaac del Toro, v deseterici pa je prišlo še do nekaj manjših sprememb. Precej je izgubil Roglič, ki ni branil točk po lanski osvojeni dirki po Kataloniji. Z 22. je zdrsnil na 37. mesto, a ostaja drugi najboljši Slovenec. Naslednjič bo izkušeni Kisovčan dirkal po Baskiji med 6. in 11. aprilom.

Primož Roglič je zdrsnil na 37. mesto
FOTO: AP

Med najboljšimi 500 kolesarji na svetu so še štirje člani Bahrain-Victoriousa, Matej Mohorič (187. mesto), Jakob Omrzel (255.), Matevž Govekar (313.) in Žak Eržen (473.). Mohoriča in Eržena v sredo čaka dirka skozi Flandrijo, Govekar se bo Mohoriču, po programu sodeč, pridružil na nedeljskem spomeniku po Flandriji, Omrzel pa ima na sporedu etapno dirko po Alpah od 20. aprila. Med državami, sešteva se najboljših osem posameznikov, je Slovenija zdrsnila za eno mesto in je četrta za vodilno Belgijo, drugo Dansko in tretjeuvrščeno Francijo. Razlike od tretjega do šestega mesta pa so zelo majhne.

Urška Žigart
FOTO: Profimedia

Pri ženskah je na vrhu razlika med najboljšimi le 9,57 točke. Na prvo mesto je skočila Nizozemka Demi Vollering (4199,57 točke), na drugo mesto je padla njena rojakinja Lorena Wiebes. Med Slovenkami je dve mesti izgubila Urška Žigart, ki je zdaj 45. kolesarka sveta s 1038 točkami. Med 500 sta od konca prejšnje sezone upokojena Eugenia Bujak na 222. in 23-letna Nika Bobnar na 276. mestu.

kolesarstvo tadej pogačar jonas vingegaard urška žigart

