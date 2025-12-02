Svetli način
Pogačarjevo darilo ga motivira, Rogličevi nasveti delajo boljšega

Brescia, 02. 12. 2025 20.20 | Posodobljeno pred 39 minutami

M.F.
Italijanski kolesar Giulio Pellizzari (Red Bull bora Hansgrohe) goji posebno spoštovanje do dveh slovenskih kolesarskih šampionov – Tadeja Pogačarja in Primoža Rogliča. Zakaj? Obstajajo različni razlogi, a eden in drugi sta ga naredila boljšega kolesarja.

6. mesto v generalni razvrstitvi Dirke po Italiji, 6. mesto v generalni razvrstitvi Dirke po Španiji, prva etapna zmaga na tritedenski dirki. Mejniki, ki so po tekmovalnem letu 2025 dodani v življenjepis italijanskega kolesarja Giulia Pellizzarija. Športnika, ki ga je leta 2024 na cilju etape Gira v Val Gardeni z očali in rožnato majico vodilnega nagradil najboljši kolesar na svetu Tadej Pogačar, 22-letnika, ki ima pri Red Bull Bori Hansgrohe izjemne učitelje.

"Primož Roglič! Izjemen je. Ne bom pozabil pripravljalnega kampa pred začetkom sezone, bili smo na Majorki in pri večerji in zajtrku sem imel priložnost sedeti ob njem," takoj, ko beseda nanese na olimpijskega prvaka v vožnji na čas iz Tokia: "Veliko nasvetov sem dobil od njega." Pellizzari je bil za nameček hitro po začetku 108. edicije Dirke po Italiji eden ključnih pomočnikov priljubljenega Rogle, po poškodbi slovenskega kolesarskega šampiona in še nekaterih drugih posameznikov v ekipi pa prevzel vlogo tistega, ki bo napadal najvišjo možno uvrstitev. Šesto mesto v generalni razvrstitvi je bilo ob koncu nekaj izjemnega zanj, zaostanek 9 minut in 28 sekund za zmagovalcem Simonom Yatesom pa razlika, primerljiva s tisto, ki je leta 2024 ločila najboljšega v boju za rožnato majico Pogačarja in najbližjega zasledovalca Danija Martineza. Razlika je takrat znašala 9 minut in 56 sekund.

Do Pogačarja goji posebno spoštovanje. Poteza šampiona, ki je leta 2024, v zadnjih 800 metrih 16. etape strl Pellizzarija, še vedno velja za skoraj tako posebno, kot tista, ko je otroka ob progi nagradil z bidonom.

kolesarstvo giulio pellizzari brescia red bull bora hansgrohe
sinjebradec
02. 12. 2025 20.59
Fundacija Tadeja Pogačarja je podelila 35 štipendij za dijake, študente in podiplomske študente, ki so preboleli raka ali so v procesu zdravljenja.
