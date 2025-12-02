Pogačarjevo darilo ga motivira, Rogličevi nasveti delajo boljšega

6. mesto v generalni razvrstitvi Dirke po Italiji, 6. mesto v generalni razvrstitvi Dirke po Španiji, prva etapna zmaga na tritedenski dirki. Mejniki, ki so po tekmovalnem letu 2025 dodani v življenjepis italijanskega kolesarja Giulia Pellizzarija . Športnika, ki ga je leta 2024 na cilju etape Gira v Val Gardeni z očali in rožnato majico vodilnega nagradil najboljši kolesar na svetu Tadej Pogačar , 22-letnika, ki ima pri Red Bull Bori Hansgrohe izjemne učitelje.

"Primož Roglič! Izjemen je. Ne bom pozabil pripravljalnega kampa pred začetkom sezone, bili smo na Majorki in pri večerji in zajtrku sem imel priložnost sedeti ob njem," takoj, ko beseda nanese na olimpijskega prvaka v vožnji na čas iz Tokia: "Veliko nasvetov sem dobil od njega." Pellizzari je bil za nameček hitro po začetku 108. edicije Dirke po Italiji eden ključnih pomočnikov priljubljenega Rogle, po poškodbi slovenskega kolesarskega šampiona in še nekaterih drugih posameznikov v ekipi pa prevzel vlogo tistega, ki bo napadal najvišjo možno uvrstitev. Šesto mesto v generalni razvrstitvi je bilo ob koncu nekaj izjemnega zanj, zaostanek 9 minut in 28 sekund za zmagovalcem Simonom Yatesom pa razlika, primerljiva s tisto, ki je leta 2024 ločila najboljšega v boju za rožnato majico Pogačarja in najbližjega zasledovalca Danija Martineza. Razlika je takrat znašala 9 minut in 56 sekund.