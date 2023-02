Poglavarji iz Kansasa po tesni zmagi nad Philadelphio do tretjega naslova

Kansas City Chiefs so zmagovalci lige NFL ameriškega nogometa. V 57. super bowlu so v Glendalu v Arizoni z 38:35 ugnali Philadelphia Eagles. To je bil tretji naslov za poglavarje, prvi po letu 2020.

Dvoboj v Glandalu se je začel udarno. Obe moštvi sta bili v napadu zelo učinkoviti, po zaslugi Jalena Hurtsa pa je Philadelphia prišla do nekoliko višje prednosti ob polčasu 24:14. Kansas City je nato izid obrnil in po touchdownu Kadariusa Toneyja prvič na tekmi povedel z 28:27. Prednost je nato še povišal Skyy Moore in Eagles postavil pred zahtevno nalogo. Ti so rezultat izenačili po dodatnih dveh točkah po touchdownu, zadnja posest poglavarjev pa je tudi po zaslugi sodniške kazni minila v čakanju na zadetek iz polja Harrisona Butkerja s 27 jardov za končnih 38:35. Prvič po letu 2000 in Kurtu Warnerju v dresu takratnih St. Louis Rams je najkoristnejši igralec rednega dela sezone postal tudi MVP finala, oba naziva namreč pripadata Patricku Mahomesu. "To ni zasluga enega igralca, ta naslov je delo vseh. Vsi so nam ob polčasu dejali, da moramo dvigniti raven naše igre. Naša obrambna linija je v drugem delu garala, napad pa je našel prave rešitve, zato bi se rad iz srca zahvalil prav vsem," je po tekmi razlagal Mahomes. Uspešno je zaključil 21 od 27 podaj za 182 jardov.

Izjemni Patrick Mahomes se je poleg naslova prvaka NFL veselil tudi naziva najkoristnejšega igralca tako rednega dela sezone kot tudi letošnjega finala. FOTO: AP

Med dvobojem je večkrat šepal zaradi poškodovanega gležnja. "Rekel sem že pred tekmo, da me to ne bo oddaljilo od zelenice," je dejal na to temo. Odkar je prevzel vajeti igre pri poglavarjih, se ti bližajo statusu dinastije. "Ne bi še rekel, da smo tako daleč. Nismo še niti končali, zato ne bi govoril o kakšni dinastiji," je Mahomes dejal po tretjem finalu v zadnjih štirih sezonah. Lani je Kansas izpadel v finalu konference AFC. Mahomesov soigralec Travis Kelce, ki je dosegel prvi touchdown za Chiefs, je sočustvoval predvsem z bratom Jasonom na drugi strani igrišča. "Je nekaj grenkega priokusa. Lagal sem, ko sem vsem dejal, da bi rad občutil, kako je premagati svojega brata, ampak to je res slab občutek," je priznal po finalu. "Sočustvujem z njim, za sabo ima sijajno sezono. Srce je pustil na zelenici, to je več kot jasno," je še dodal Kelce. V taboru Eagles je po vodstvu po polčasu prevladovalo veliko razočaranje. Čeprav so sodniki Philadelphii dosodili morda celo odločilno kazen v zadnjih dveh minutah dvoboja, je krivec James Bradberry priznal, da je bila odločitev pravilna. "Bilo je nekaj držanja, potegnil sem njegov dres in upal, da mi bodo pogledali skozi prste," je dejal Bradberry. Tudi trener Nick Sirianni ni imel pripomb na sojenje. "Ocenjevanje sodniških odločitev ni del moje službe. Možakarji se morajo odločiti v delčku sekunde. To so videli in se odločili. Vedno se zdi, da ena odločitev napravi razliko, ampak tokrat temu ni bilo tako," je priznal. "Danes so bili boljši," je še poudaril 41-letni trener Philadelphie.

Navijači Kansas Cityja so si dali duška po veliki zmagi svojih ljubljencev. FOTO: AP

Njegov tekmec na klopi Chiefs, 64-letni Andy Reid je med letoma 1999 in 2012 vodil prav Philadelphio, a z njo ni posegel po naslovu. Skupaj ima sicer tri, ob dveh s Kansasom še enega kot pomočnik trenerja pri Green Bay Packers iz leta 1997. Po zadnjem uspehu je hitro zavrnil upokojitev. "Ne, nikakor. Zdaj bom zgolj užival v proslavljanju zmage. To je res neverjetno. Philadelphia je opravila izjemno delo, ampak kaj potem dejati za Chiefs? Vse zasluge gredo fantom, ki so ustavili njihov napad. Seveda tudi Mahomesu in vsem okoli njega. Je pravi MVP. To smo lahko videli na zelenici," je dejal izkušeni Reid. Kansas City je petič igral v finalu, od tega tretjič v zadnjih štirih sezonah pod vodstvom podajalca Patricka Mahomesa. Leta 2020 je ugnal San Francisco 49ers, sezono kasneje pa izgubil proti Tampa Bay Buccaneers. Chiefs so izgubili v sploh prvem super bowlu leta 1967 proti Green Bay Packers, nato pa slavili leta 1970 proti Minnesota Vikings. Philadelphia je prvič v finalu igrala leta 1981 in takrat izgubila proti Oakland Raiders, leta 2005 pa jih je ustavil še Tom Brady z New England Patriots. Maščevanje je Eagles proti Patriots nato uspelo leta 2018. Kot vedno je ob dogodku do izraza prišel tudi zabavni program. Ob polčasu je nastopila zvezdnica z Barbadosa Rihanna, pred začetkom dvoboja pa je ameriško himno zapel pevec country glasbe Chris Stapleton.

Skyy Moore je bil eden od junakov velike zmage Kansas Cityja nad Philadelphio Eagles. FOTO: AP