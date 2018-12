Noro preigravanje: Serginhov 'izum' osvaja svetovni splet

Državni prvak je sezono začel in končal leto z identično zmago 6:0 V petek se je sicer končal enajsti krog 1. slovenske futsal lige. Prepričljive zmage so zabeležili FutureNet Maribor, Dobovec Pivovarna Kozel, FC Litija in KMN Bronx Škofije. Za presenečenje je poskrbela Ivančna Gorica, ki je na gostovanju s 3:2 porazila Siliko Mkeršmanc. Naslednji, 12. krog, bo že v novem koledarskem letu, 11. januarja.

Državni prvak Dobovec je sezono začel in končal leto z identično zmago - 6:0. Septembra so kozli ugnali FKS Stripy, tokrat Oplast. S po dvema goloma sta se izkazala Klemen Duščakin Denis Totošković. Litijani so z zadetkom Gašperja Vrhovcav 6. minuti povedli proti FSK Stripyju, zmago pa potrdili od 29. minute dalje. Najprej je bil uspešen Anže Širok, potem pa še Staš Kazič, Borut Ručnain Marko Bjelčevič.

Vodilni Mariborčani so bili suvereni, s 7:0 so odpravili Sevničane, ki sta jih v prvem polčasu matirala Miloš Stojković in Josip Jurić, ki sta zadela tudi v nadaljevanju, ko sta se med strelce vpisala še Matej Fideršekin Teo Turk. Leto 2018 je na vrhu strelcev končal Nik Zajc(KMN Bronx Škofije) s 25 goli, Fideršek (FutureNet Maribor) jih je zbral 22, Rok Mordej (Dobovec Pivovarna Kozel) in Gašper Vrhovec(FC Litija) pa 16.