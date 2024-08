Izpoved Đokovićeve mame: Pogrešam ga

Njegovi in njihovi začetki v športu, ki zahteva ogromne vložke, so bili izjemno skromni: "Moj mož je že večkrat govoril o oderuhih in vse, kar je rekel, je resnica. Bila sem vključena v vse to. Zjutraj, ko se zbudiš in nimaš s čim otrokom kupiti kruha in najosnovnejših stvari, te to boli. Preprosto si obupan, ker ne veš, kako rešiti nekatere stvari. On (Srđan Đoković) je velikokrat prelival iz praznega v prazno. Izposojal si je od nekaterih in ko jim je denar vrnil, je nato jemal denar od drugih in tako naprej. Bilo je veliko neprespanih noči. Moj mož ni nikomur dovolil, da reče eno besedo proti Novaku, da bi mu kdo nasprotoval. Trkal je na tisoče vrat, da bi našel sponzorja, ki bi pomagal, da Novak odide v Avstralijo, Pariz, saj so to velike vsote denarja. Na koncu, ker nismo imeli drugih možnosti, smo morali za vsako ceno vzeti agente iz Izraela. In to je zelo draga igra. Ni lahko. Mislim, da smo na tej poti izgubili veliko živcev, vendar to je življenje. Velikokrat se je pogovarjal z nekaterimi našimi poslovneži in ljudmi, ki jih je poznal, da bi vložili v Novaka. Ne zato, da bi dali denar, ampak da bi sklenili pogodbo. Vendar naši tega niso hoteli in niso imeli posluha. Na žalost je tako, verjetno bi danes zaslužili milijone z njim, to je dejstvo."

Sredstva za dolga potovanja in prijave na turnirje niso bila pridobljena zlahka. "Bilo je zelo težko. Ko vedo, da se ti mudi, namerno zvišajo obresti. Obresti, ki smo jih plačevali na mesečni ravni, v tujini ne plačujejo niti na letni ravni. To so bile nenormalne stvari, a nekako smo se znašli. Spomnim se, ko je Novak odšel na mladinski Roland Garros, so nekateri ljudje v zadnjem trenutku odstopili od sponzorstva, Srđan pa si je moral izposoditi denar. Človek, ki je videl, da je v stiski, je rekel: Sicer (so obresti) 10 odstotkov, ampak zate bodo 15, ker vidim, da se ti mudi. In kaj boš? Moraš vzeti, ker nimaš časa za drugo možnost, saj jutri potuje. V teh trenutkih seveda doma nismo imeli niti dinarja. Srđan je z Novakom šel na turnir, jaz pa sem doma ostala z dvema majhnima otrokoma brez denarja za kruh. Mislim, da smo bili zelo pogumni. Če bi se rodil v kakšni drugi državi, bi bilo vse drugače. Tukaj nismo imeli nikogaršnje podpore, niti pomoči. Ta skrb me je kasneje stala zdravja."

Tudi ko je nenadejano začel nizati uspehe, so nenadne bogate nagrade predstavljale drugačen izziv. "Spomnim se njegovega prvega finala leta 2005 v Londonu in denarja, ki smo ga prejeli. Za nas je bilo to, kot da smo dobili milijone. Imela sem nekaj več denarja, kot bi smela, in skoraj so me na letališču preiskali. Ves denar od turnirja je bil pri meni, ko so me vprašali, koliko denarja je bilo v torbi, pa sem začela jecljati, ker res nisem vedela, koliko ga je. Rekla sem, da je to denar od turnirja, in na srečo se je pojavila neka ženska, ki je rekla, naj me spustijo naprej."

A leta tegob, borbe in truda so bili na koncu poplačana in njen sin je pri 37 letih starosti še vedno na samem vrhu teniškega sveta. Za take dosežke mora še vedno vsakodnevno žrtvovati čas s svojo družino in bližnjimi. Njegova mati ga lahko spremlja na vsakem turnirju in je na tribunah njegova najbolj zvesta navijačica, a bližina s sinom je od nje še kako oddaljena. "Zelo ga pogrešam, to je nekaj, kar je ostalo globoko v meni," je v solzah dejala Dijana Đoković. "Rada bi z njim usedla, se z njim pogovorila, da se pogovarjava, smejeva, jočeva, ampak samo midva. Pogrešam ga. Bila bi z njim, se z njim pogovarjala, to je pol ure. Običajno je okoli njega vedno veliko ljudi. Rada bi ga kdaj prijela za roko in šla nekam, samo midva. Nekega dne bom morala to narediti," svoj odnos z enim najuspešnejših športnikov vseh časov opisuje njegova mati.