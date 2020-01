Pokal ATP: do zmag Bolgari, Avstralci in Italijani

V Perthu je v skupini D blestel 21-letni Casper Ruud, ki je s 6:2 in 6:2 gladko ugnal 12. igralca sveta Fabia Fogninija. V dvojicah pa se je Fognini Ruudu, ki je igral skupaj z Viktorjem Durasovicem, oddolžil za poraz s 6:3 in 7:6 (3). Partner Fogninija je bil Simone Bolelli. Drugo točko je Italiji priigralStefano Travaglia, ki je v vsega 56 minutah Durasovica ugnal gladko s 6:1 in 6:1. Norvežan je bil za gladek poraz kriv predvsem sam, saj je naredil kar 16 neizsiljenih napak. V Brisbanu so gledalci v skupini F videli dva napeta obračuna.Alex de Minaur je Kanadčana Denisa Shapovalovaugnal s 6:7 (6), 6:4 in 6:2, ter nato odločilno igro dvojic, kjer sta Avstraliji tretjo točko priigrala Chris Guccione in John Peers, ki sta bila s 3:6, 7:6 (3) in 10:8 boljša od para Felix Auger-Aliassime/Adil Shamasdin. John Millman je Auger-Aliassimeja ugnal gladko s 6:4 in 6:2.