'Pokalni naslov nas ne bo zadovoljil. Napadamo vse tri lovorike'

Za najboljšega vratarja zaključnega turnirja Pokala Slovenije je bil izbran Aljaž Panjtar iz vrst LL Grosista Slovana, najkoristnejši igralec pa je postal celjski organizator igre Andraž Makuc. Celjska ekipa je daleč pred vsemi po uspešnosti v pokalnem tekmovanju, na letošnjem turnirju v slovenski prestolnici je osvojila že svoj 23. naslov. Po tri končne zmage imata Gorenje Velenje in Koper, po eno pa LL Grosist Slovan, Trimo Trebnje, Gold Club Hrpelje in Mobitel Prule 67.
Rokometaši iz knežjega mesta so veliki zmagovalci letošnjega zaključnega turnirja v kultni dvorani pod Rožnikom. Mlada celjska zasedba je v petkovem polfinalu najprej po izvajanju sedemmetrovk ugnala branilce lanskega naslova s Kodeljevega, na današnji finalni tekmi pa je bila boljša tudi od dolenjske zasedbe, ki je v polfinalu premagala Slovenj Gradec.
Pri Celjanih je bil na finalni tekmi najučinkovitejši Uroš Milićević z osmimi goli, Makuc je za zmago prispeval šest zadetkov. Jaka Soršak je za Trebanjce dosegel devet golov. "Občutki so res neverjetni. Pred pokalnim vikendom smo si zadali cilj, da bomo v tej sezoni napadali vse lovorike. V pokalno tekmovanje smo vstopili s takšno miselnostjo. Od prve tekme, od prve minute, smo lovili ta naslov. Ponosen sem na celotno ekipo, da nam je uspelo osvojiti naslov pokalnih prvakov," je za uradno spletno strean RZS dejal Miličević.
"V tekmo smo krenili tako, kot smo se dogovorili, saj so se fantje stoodstotno držali vsega, kar smo načrtovali. Predvsem je bila razmeroma dobra naša obramba, kar se je odražalo tudi na rezultatu, prav tako je bil napad na zelo visoki ravni. Ko pa smo v dobri minuti in pol naredili štiri kardinalne napake, je sledil nekakšen šok. Celjani so to elegantno znali izkoristiti. Ko so nas v začetku drugega polčasa zatrli v kali, smo pri zaostanku šestih zadetkov porabili veliko več energije, kot bi jo sicer, da smo lovili priključek. Takrat je prišla do izraza kakovost Celja, ki jo premore. Poudarjam pa, da če želiš zmagati finale pokala, ne smeš prejeti 36 zadetkov. Lahko jih dosežeš 35, a če jih prejmeš 36, ti to nič ne pomaga. Pri nas je v vseh segmentih igre nekaj manjkalo, Celjani pa so pokazali svojo kakovost in jim lahko le čestitam," pa je bil izčrpen strateg Trebanjcev Branko Tamše.
