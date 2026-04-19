'Pokalni naslov nas ne bo zadovoljil. Napadamo vse tri lovorike'

Pri Celjanih je bil na finalni tekmi najučinkovitejši Uroš Milićević z osmimi goli, Makuc je za zmago prispeval šest zadetkov. Jaka Soršak je za Trebanjce dosegel devet golov. " Občutki so res neverjetni. Pred pokalnim vikendom smo si zadali cilj, da bomo v tej sezoni napadali vse lovorike. V pokalno tekmovanje smo vstopili s takšno miselnostjo. Od prve tekme, od prve minute, smo lovili ta naslov. Ponosen sem na celotno ekipo, da nam je uspelo osvojiti naslov pokalnih prvakov ," je za uradno spletno strean RZS dejal Miličević.

"V tekmo smo krenili tako, kot smo se dogovorili, saj so se fantje stoodstotno držali vsega, kar smo načrtovali. Predvsem je bila razmeroma dobra naša obramba, kar se je odražalo tudi na rezultatu, prav tako je bil napad na zelo visoki ravni. Ko pa smo v dobri minuti in pol naredili štiri kardinalne napake, je sledil nekakšen šok. Celjani so to elegantno znali izkoristiti. Ko so nas v začetku drugega polčasa zatrli v kali, smo pri zaostanku šestih zadetkov porabili veliko več energije, kot bi jo sicer, da smo lovili priključek. Takrat je prišla do izraza kakovost Celja, ki jo premore. Poudarjam pa, da če želiš zmagati finale pokala, ne smeš prejeti 36 zadetkov. Lahko jih dosežeš 35, a če jih prejmeš 36, ti to nič ne pomaga. Pri nas je v vseh segmentih igre nekaj manjkalo, Celjani pa so pokazali svojo kakovost in jim lahko le čestitam," pa je bil izčrpen strateg Trebanjcev Branko Tamše.