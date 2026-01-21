Zorman po novi zmagi: Pokazali smo karakter in ekipni duh

Slovenski rokometaši so na tretji tekmi letošnjega evropskega prvenstva večino časa vodili, a nikoli več kot za štiri zadetke. Posledično je bilo vzdušje živčno do samega konca tekme, ob zadnjem zvoku sirene pa je na semaforju kazalo 30:27 v prid Slovencev.
Po pet golov so proti Fercem dosegli Blaž Janc, Andraž Makuc in Domen Tajnik, z naskokom najučinkovitejši pa je bil z desetimi Domen Makuc: "To je bila prva tekma od začetka priprav, da smo se že od samega začetka držali načrta in vanj verjeli. Obramba je bila res vrhunska, ni lahko igrati proti njim, ko vso tekmo napadajo sedem na šest. Doslej so bili suvereni v teh kombinacijah in mislim, da se jim je tokrat tudi malce skrajšala roka, ko so videli, da jim ne gre. Ko obramba deluje, je v napadu dosti lažje. Vesel sem, da nam je steklo skorajda vse. Super, gremo naprej."
Slovenija bo tekmovanje nadaljevala 25. januarja v Malmöju. Tam se bo pomerila proti Madžarski in Islandiji (skupina F) ter proti Švedski in Hrvaški (skupina E). Nad razpletom prvega skupinskega dela je bil po zmagi nad Ferci pričakovano navdušen tudi slovenski selektor Uroš Zorman: "Vsak trener si želi, da igralci v večji meri izpolnijo dogovorjeno. Spet smo pokazali karakter, ki ga v bistvu vsako tekmo nadgrajujemo, in ekipni duh. Za našo ekipo sta zmaga in dve točki ogromna stvar. Fantom lahko le čestitam za borbo in željo. Zahvalil bi se tudi našim navijačem. Ne glede na polno dvorano in fantastično vzdušje se je tudi naših veliko slišalo in čutilo."
