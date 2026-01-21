Zorman po novi zmagi: Pokazali smo karakter in ekipni duh

Slovenski rokometaši so na tretji tekmi letošnjega evropskega prvenstva večino časa vodili, a nikoli več kot za štiri zadetke. Posledično je bilo vzdušje živčno do samega konca tekme, ob zadnjem zvoku sirene pa je na semaforju kazalo 30:27 v prid Slovencev.

Po pet golov so proti Fercem dosegli Blaž Janc, Andraž Makuc in Domen Tajnik, z naskokom najučinkovitejši pa je bil z desetimi Domen Makuc: "To je bila prva tekma od začetka priprav, da smo se že od samega začetka držali načrta in vanj verjeli. Obramba je bila res vrhunska, ni lahko igrati proti njim, ko vso tekmo napadajo sedem na šest. Doslej so bili suvereni v teh kombinacijah in mislim, da se jim je tokrat tudi malce skrajšala roka, ko so videli, da jim ne gre. Ko obramba deluje, je v napadu dosti lažje. Vesel sem, da nam je steklo skorajda vse. Super, gremo naprej."

Andraž Makuc in Blaž Janc FOTO: RZS