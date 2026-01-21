Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Futsal Košarka Borilni športi Odbojka Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Drugi športi

Zorman po novi zmagi: Pokazali smo karakter in ekipni duh

Oslo, 21. 01. 2026 09.20 pred 57 minutami 2 min branja 2

Avtor:
A.M.
Slovenska rokometna reprezentanca

Slovenska rokometna reprezentanca je na napeti zadnji tekmi prvega skupinskega dela evropskega prvenstva Ferske otoke premagala s 30:27. "Fantom lahko le čestitam za borbo in željo," je povedal Uroš Zorman, ki bo s svojimi varovanci glavni del tekmovanja začel s polnim izkupičkom dveh točk.

Slovenski rokometaši so na tretji tekmi letošnjega evropskega prvenstva večino časa vodili, a nikoli več kot za štiri zadetke. Posledično je bilo vzdušje živčno do samega konca tekme, ob zadnjem zvoku sirene pa je na semaforju kazalo 30:27 v prid Slovencev.

Preberi še Nova velika zmaga Slovenije, ki v nadaljevanje EP nese dve točki

Po pet golov so proti Fercem dosegli Blaž Janc, Andraž Makuc in Domen Tajnik, z naskokom najučinkovitejši pa je bil z desetimi Domen Makuc: "To je bila prva tekma od začetka priprav, da smo se že od samega začetka držali načrta in vanj verjeli. Obramba je bila res vrhunska, ni lahko igrati proti njim, ko vso tekmo napadajo sedem na šest. Doslej so bili suvereni v teh kombinacijah in mislim, da se jim je tokrat tudi malce skrajšala roka, ko so videli, da jim ne gre. Ko obramba deluje, je v napadu dosti lažje. Vesel sem, da nam je steklo skorajda vse. Super, gremo naprej."

Andraž Makuc in Blaž Janc
Andraž Makuc in Blaž Janc
FOTO: RZS

Slovenija bo tekmovanje nadaljevala 25. januarja v Malmöju. Tam se bo pomerila proti Madžarski in Islandiji (skupina F) ter proti Švedski in Hrvaški (skupina E). Nad razpletom prvega skupinskega dela je bil po zmagi nad Ferci pričakovano navdušen tudi slovenski selektor Uroš Zorman: "Vsak trener si želi, da igralci v večji meri izpolnijo dogovorjeno. Spet smo pokazali karakter, ki ga v bistvu vsako tekmo nadgrajujemo, in ekipni duh. Za našo ekipo sta zmaga in dve točki ogromna stvar. Fantom lahko le čestitam za borbo in željo. Zahvalil bi se tudi našim navijačem. Ne glede na polno dvorano in fantastično vzdušje se je tudi naših veliko slišalo in čutilo."

rokomet evropsko prvenstvo slovenija ferski otoki domen makuc uroš zorman

Aljaž Golčer – glas Formule 1 na Kanalu A in VOYO

Toni Mulec: Nemogoče je razložiti, kako težko je na Dakarju

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
borjac
21. 01. 2026 10.17
Bravoooo Slovenci , premagali smo Ferske otoke , pa še sodnike zraven , IZREDNA OBRAMBA SLOVENSKIH ROKOMETAŠEV , čestitke !!!
Odgovori
0 0
simc167
21. 01. 2026 10.15
bravo fantje!
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Mama poklicala policijo
Tretji otrok, nova zgodba: rodila se je Mikey Moon
Tretji otrok, nova zgodba: rodila se je Mikey Moon
Starši obupani: vrtci polni, otroci brez varstva
Starši obupani: vrtci polni, otroci brez varstva
Previdno: Ta navada lahko vpliva na otrokov govorni razvoj
Previdno: Ta navada lahko vpliva na otrokov govorni razvoj
zadovoljna
Portal
Sta Tim Novak iz Kmetije in njegova Tina še skupaj?
Dnevni horoskop: Strelci so nemirni, kozorogi prosijo za pomoč
Dnevni horoskop: Strelci so nemirni, kozorogi prosijo za pomoč
Privlačna 26-letnica zanikala govorice o razmerju s slavnim pevcem
Privlačna 26-letnica zanikala govorice o razmerju s slavnim pevcem
Pozabite na klasični suknjič, ta model bomo nosile letos
Pozabite na klasični suknjič, ta model bomo nosile letos
vizita
Portal
Tej hrani bi se starostniki morali izogibati
En sam gen bi lahko povzročal več kot 90 odstotkov primerov Alzheimerjeve bolezni
En sam gen bi lahko povzročal več kot 90 odstotkov primerov Alzheimerjeve bolezni
7 živil, ki lahko naravno podpirajo delovanje jeter
7 živil, ki lahko naravno podpirajo delovanje jeter
Zakaj pozimi težje zaspite: zdravnik opozarja na pogosto napako
Zakaj pozimi težje zaspite: zdravnik opozarja na pogosto napako
cekin
Portal
Kdo so iranski 'aghazadeh'?
Plača, ki jemlje dih - toliko bo zaslužil podpredsednik ECB
Plača, ki jemlje dih - toliko bo zaslužil podpredsednik ECB
Premoženje Norvežanov pod drobnogledom
Premoženje Norvežanov pod drobnogledom
Ta evropska podjetja bodo največ izgubila zaradi Trumpovih carin
Ta evropska podjetja bodo največ izgubila zaradi Trumpovih carin
moskisvet
Portal
Velikan se je sankal v Ljubljani
60-letna grofica uživa v objemu novega partnerja
60-letna grofica uživa v objemu novega partnerja
Toyota predstavlja najmočnejši Land Cruiser doslej
Toyota predstavlja najmočnejši Land Cruiser doslej
Bobnar legendarne rock skupine izgubil bitko z rakom
Bobnar legendarne rock skupine izgubil bitko z rakom
dominvrt
Portal
Princ William razkril skrivnost iz spalnice
Zato orhideji odpadejo cvetovi
Zato orhideji odpadejo cvetovi
S tem preprostim trikom povrnite mehkobo vašim brisačam
S tem preprostim trikom povrnite mehkobo vašim brisačam
Najlepša mačka na svetu prihaja iz Rusije
Najlepša mačka na svetu prihaja iz Rusije
okusno
Portal
Sladica iz dveh sestavin, ki jo te dni vsi pripravljajo
Testenine na hitro: 5 receptov, pripravljenih v največ pol ure
Testenine na hitro: 5 receptov, pripravljenih v največ pol ure
Idealna izbira za dneve, ko nimate ideje, kaj skuhati
Idealna izbira za dneve, ko nimate ideje, kaj skuhati
Kuharski kviz: Odkrijte, kako dober kuhar ste v resnici
Kuharski kviz: Odkrijte, kako dober kuhar ste v resnici
voyo
Portal
Zaveza
Skrivnosti
Skrivnosti
Ljubezenski trikotnik
Ljubezenski trikotnik
Čao Bela
Čao Bela
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1450