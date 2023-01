Pol milijona vrčkov piva in najboljša igra pikada v zgodovini

Pikado je dobil novega svetovnega prvaka. V velikem finalu na slovitem prizorišču Alexandra Palace je Anglež Michael Smith prekosil Nizozemca Michaela van Gerwna in prvič ugnal vso konkurenco. Še posebej si bodo ljubitelji pikada zapomnili tretjo igro v drugem nizu, ki so jo mnogi že označili za najboljšo vseh časov.

Michael Smith je skupaj z Michaelom van Gerwnom poskrbel za napozabni finale.

Ali je pikado šport ali ne, je stvar večnih polemik, je pa to zagotovo igra, ki jo je skoraj vsak od nas vsaj nekajkrat v svojem življenju že igral in ima po vsem svetu ogromno privržencev. Ti predvsem na svetovnem prvenstvu poskrbijo za edinstveno vzdušje in tako je bilo tudi letos. Nagradni sklad prvenstva, ki se je začelo 15. decembra in končalo z velikim finalom v torek zvečer, je znašal slabe tri milijone evrov, skupno pa si ga je v živo ogledalo več deset tisoč privržencev. Ti naj bi v Alexandra Palaceu oziroma, kot mu ljubkovalno pravijo, Ally Pallyju skupaj spili več kot pol milijona vrčkov piva. Na prvenstvu je nastopilo 96 igralcev, v veliki finale pa sta se uspela prebiti domačin Michael Smith in Nizozemec Michael van Gerwen. Trikratni svetovni prvak je dvoboj na sedem dobljenih nizov začel bolje, dobil uvodnega, nato pa so bili ljubitelji pikada ob izenačenju na 1:1 v drugem nizu priča morda celo najboljši igri v zgodovini ...

V tekmovalnem pikadu je sicer zmagovalec vsake igre tisti, ki hitreje doseže 501 točko. Ob tem je treba zadnjo puščico zadeti v zunanje polje, ki šteje dvojne točke ('double out' v žargonu pikada). Najmanjše številno puščic, s katerimi je to mogoče doseči, je devet, in tako Smith kot Van Gerwen sta bila v omenjeni tretji igri drugega niza na izjemni poti, da jima uspe 'popolna igra'. Prvih šest puščic je bilo za oba igralca sanjskih, tudi zadnji dve v tretji seriji sta za Nizozemca našli cilj, nato pa je zgrešil polje 'dvakrat 12', ki bi mu prineslo zmago v omenjeni igri. Tako je svojo priložnost dočakal Anglež, ki je zadel 'trikrat 20', 'trikrat 19' in 'dvakrat 19' ter igro odločil v svojo korist. Zaključki z devetimi puščicami tudi med profesionalci niso prav pogosti, zato bo predstava, ki sta jo v omenjeni igri prikazala Smith in Van Gerwen za vedno zapisana v zgodovino pikada.

Michael Smith je prvič v karieri postal svetovni prvak.

Komentator ostal brez glasu Finale je za angleško televizijo komentiral Wayne Mardle, ki ni mogel skrivati navdušenja. Oba lahko zaključita z devetimi! Oba lahko zaključita z devetimi! Če bo eden izmed njiju zgrešil, bo drugi zadel? Nikdar še nisem videl kaj takšnega, je rohnel Mardle in potem, ko je Van Gerwen svojo priložnost zapravil, nadaljeval: Dajmo, Bully Boy (vzdevek Smitha, op. a.)! To je najbolj nora igra pikada, kar jih boste kadarkoli videli. Brez besed sem, brez besed sem! Mardle je tudi dejansko ostal brez besed. Ob kričanju mu je zmanjkalo glasu in na komentatorskem mestu ga je zamenjal trikratni svetovni prvak John Part.

