Polanc bo nastopil na Vuelti

Poleg Slovenca Jana Polanca bodo ekipo zastopali še Nemec Pascal Ackerman, Portugalca Joao Almeida in Ivo Oliveira, ki je v začetku meseca podaljšal pogodbo še za eno leto, ter Američan Brandon McNulty, ki je prav tako podpisal novo dveletno pogodbo. V ekipi UEA Team Emirates za Vuelto pa ni Novozelandca Georga Bennetta. Zraven bosta še Španca Marc Soler in nadarjeni 19-letni Juan Ayuso, ki je z moštvom pred dnevi podpisal pogodbo do konca leta 2028, ter Kolumbijec Juan Sebastian Molano.

Vuelta se začne v petek in se zaključi 11. septembra.