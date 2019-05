Polanc priznal: Rogličeva rožnata majica mi je dala motivacijo

"Seveda sem med etapo vedel, da sem v igri za rožnato majico. Naša ekipa je imela načrt, da mene postavi v beg, če bi Valerio Conti (moštveni kolega, op. p.) bil v težavah. S tem sem jaz bil v igri, da prevzamem rožnato majico, kar se je na koncu tudi zgodilo," je našemu novinarju Žigi Lesjaku v italijanskem Pinerolu povedal novi nosilec rožnate majice Jan Polanc. Kot je priznal, je med etapo razmišljal celo o etapni zmagi (ostaja pri dveh iz leta 2015 in 2017). "V nekem trenutku sem razmišljal tudi o etapni zmagi, toda potem, ko smo imeli večjo razliko, so vsi nekako gledali mene in rekli, da moram jaz vleči, ker sem v igri za rožnato majico," je še pojasnil Polanc.

Želi si obdržati roza majico vsaj še en dan

"Bomo videli, mislim, da forma ni slaba, težko pa rečem, da se bom lahko primerjal z največjimi v težjih etapah. Poskušal bom narediti čim več, da poskušam obdržati majico vsaj še v petek," je občutke za nadaljevanje opisal Polanc, ki je veliko energije potrošil z begom v današnji 12. etapi. To je na koncu dobil Cesare Benedetti.

Skupaj s Primožem Rogličemsta Slovenca zdaj na vrhu druge najbolj prestižne kolesarske dirke na svetu. "Te slovenske predstave so v letošnjem letu nekaj izjemnega. Ko je Primož dobil rožnato majico, se mi zdi, da ti to da motivacijo, da poskušaš še ti. Sem zelo vesel, da sva prvi in drugi na lestvici," je iskreno priznal 27-letni Kranjčan. Ta se zaveda, da ga v naslednjih dveh dneh čakata dve zelo težki gorski etapi, kjer bo branil dobre štiri minute prednosti pred rojakom Rogličem. "Videli bomo, kakšna bo taktika s strani naše ekipe. Lažje ne bo, ker sta pred nami dve zahtevni etapi. Bomo videli, kakšne bodo noge v naslednjih dveh dneh," je sklenil Polanc.