Polanc slekel moštvenega kolego in oblekel rožnato majico Gira 2019!

"Sanje so se zame danes uresničile. Potem ko sem že zmagal dve etapi na Giru (2015 in 2017, op. p.) je rožnata majica zame uresničitev sanj. Danes smo se v avtobusu pogovarjali, da moram sodelovati v pobegu. Rekel sem si, sra*je. Oprostite za izraz. Bil sem osredotočen na pobeg in uspela mi je dobra etapa," je v prvi televizijski izjavi (Eurosport) povedal novi nosilec rožnate majice Jan Polanc .

12. etapa sicer ni bila označena za gorsko, temveč hribovito. Razliko je naredil vzpon na 1248 metrov visoki Montoso, kjer je ubežna skupina razpadla, a z dobrim ritmom so uspeli zadržati prednost pred glavnino, v kateri je vozil tudi Primož Roglič.

Polanc je slab kilometer pred vrhom vzpona odpadel od vodilne četverice, toda z junaškim spustom je priključil vodilni skupini in se vrnil v ospredje. Za etapno zmago so se v zaključnem pobegu (dobra dva kilometra pred koncem) najprej udarili Irec Eddie Dunbar ter ItalijanaGianluca Brambilla in Eros Capecchi. Manj kot kilometer do cilja sta priključila še dva Italijana, in sicer Damiano Caruso inCesare Benedetti. Prav zadnji je v ciljnem sprintu prikazal najbolj sveže noge in ugnal vso konkurenco. Drugo mesto je zasedel Caruso, tretje pa Irec Dunbar. Polanc je v zaključku izgubil nekaj sekund, a vse skupaj je bilo dovolj, da si je oblekel rožnato majico vodilnega. Roglič je v cilj prišel z dobrimi osmimi minutami zaostanka, nosilec rožnate majice Conti pa z zaostankom več kot deset minut in pol.