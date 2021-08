Polanc tudi v letu 2022 za UAE Team Emirates

Jan Polanc trenutno nastopa na dirki po Španiji in v skupnem seštevku zaseda 18. mesto. Emirati so podaljšali pogodbe še z Italijanom Alessandrom Covijem (2024), Portugalcem Ruijem Costo (2022) ter Kolumbijcem Fernandom Gavirio (2022). Polanc že vrsto let velja za zvestega pomočnika svojim kapetanom v moštvu UAE, kar je na spletni strani izpostavil tudi direktor ekipe Joxean Fernandez. "Jan je kolesar, ki ga zelo dobro poznamo in je odigral pomembno vlogo v zadnjih letih. Ima veliko izkušenj, obenem pa bo še naprej pomemben del naše ekipe, še posebej na klancih. Vemo, da lahko računamo na njegovo profesionalnost, moštveni duh ter trdo delo." Polanc je letos na državnem prvenstvu obakrat končal na drugem mestu, tako na cestni dirki za Matejem Mohoričem kot v kronometru za Janom Tratnikom, na domači dirki po Sloveniji pa je končal na skupnem devetem mestu, potem ko je opravljal vlogo pomočnika za kasnejšega zmagovalca Pogačarja. V karieri je 29-letnik dvakrat dobil etapo na dirki po Italiji (2015, 2017), enkrat pa je bil drugi v etapi na Vuelti (2017). Najvišjo uvrstitev na tritedenskih dirkah je zabeležil na Giru 2017, ko je bil skupno 11. Istega leta je bil tudi državni prvak v vožnji na čas. Skupno je Kranjčan zbral devet nastopov na tritedenskih pentljah, dva na Touru, pet na Giru in letos drugega na Vuelti.

Moštvo Jumbo-Visma pa se je okrepilo z Belgijcem Toshem Van der Sandejem in Francozom Christophom Laportom. Oba bosta ekipi pomagala predvsem v spomladanskih klasikah, so sporočili iz vrst nizozemske ekipe, za katero kolesari tudi vodilni na Vuelti, Slovenec Primož Roglič.