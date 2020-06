Polanc: Tujci težko razumejo, da imamo toliko vrhunskih športnikov

"Brez dvoma so to dirke, ko daš vse od sebe. Komaj smo čakali, da se vse skupaj začne, da vsi nekako vidimo, v kakšni formi smo. Razumljivo se bo ta še vzpenjala, zdaj čakamo na višinske priprave," dodaja član ekipe UAE, ki se je v času karantene pogosto za treninge dobival s kolesarskimi prijatelji. Že omenjenim Mezgecem in Žigo Jermanom (razvojna ekipa FDJ Groupama), saj so se kot trening partnerji zelo dobro ujeli: "Zagotovo je izjemnega pomena, da treniraš s profesionalci. V karanteni je bilo potrebno najti motivacijo za delo in kaj lepšega kot to, da se pokličemo, da naredimo vrhunski trening skupaj. Slovenske ceste so narejene za dober trening in mislim, da smo kar dobro izkoristili tisti čas. A tisto je preteklost, naše misli so pri Touru!"

Ne bo imel prostih rok

Polanc se je v preteklosti že izkazal, kot izvrsten pomočnik. Takšna bo njegova vloga tudi na dirki po Franciji. "Koledar je narejen, zdaj vsi skupaj stiskamo pesti, da ne bi prišlo do nepotrebnih zapletov! Tour predstavlja vrhunec. Ne le v tekmovalnem smislu, ampak tudi ko je govora o preživetju nekaterih ekip. Upam in želim si, da ne bi bilo sprememb, da bomo konec avgusta na startu, pokazali, kako zelo dobro smo pripravljeni," je pozitiven Polanc, ki je izjemno vesel, da so si tudi kolesarji v dolgih letih prigarali najvidnejša športna izhodišča na sončni strani Alp.

"Drug drugega spodbujamo, da bi bilo še bolje! Vedno znova. Vsekakor pa je lepo videti, da na Slovenijo v svetu gledajo tudi, kot na kolesarsko velesilo. Povsem upravičeno. Potrditev je tudi na kolesarski lestvici Mednarodne kolesarske zveze," dodaja nekdanji član Lampreja, ki bo v letošnji sezoni poleg Toura nastopil še v Ardenih in na Dauphine Libere: "Prostih rok bo v letošnji sezoni manj, zelo bo pomembno, da sem vseskozi blizu Tadeja (Pogačarja). V zadnjem delu sezone si bodo le te sledile, kot po tekočem traku!"