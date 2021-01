Polanc tudi v novi sezoni Pogačarjev pomočnik

Polančevi spomini na pozno lansko poletje so še kako živi. "Pri meni osebno je to sprožilo veliko čustev, v tistem trenutku sem se počutil, kot da bi jaz oblekel majico vodilnega. Ko delaš za nekoga, je to sicer tvoj moštveni kolega, tako pa je zmagal celo rojak. Bil sem tako vesel, kot da bi zmagal sam," je razlagal 28-letni slovenski kolesar.

Čaka ga zelo močna konkurenca za mesta pomočnikov, saj so se pri UAE Team Emirates okrepili z nekaj odličnimi kolesarji, med njimi sta predvsem Švicar Marc Hirschi in Poljak Rafal Majka. "Moram reči, da so to kolesarji velikega kova, kar so že večkrat dokazali. Z vsemi, ki so prišli, smo se zelo dobro ujeli. Vzdušje je ostalo, če ni celo boljše. To so pomembne okrepitve za našo ekipo, ne samo na vzponih, ampak na vseh terenih, kar se lahko izkaže kot zelo dobro."

Sam se zaveda, da veliko lastnih ambicij letos ne bo mogel zasledovati, kar pa ne pomeni, da bo pripravljenost na nižji ravni: "Večinoma bom bolj pomočnik Tadeju, med potekom sezone pa se bo videlo, kam lahko posežemo. Kolesarstvo je vedno nepredvidljivo, zato moraš biti kar najbolje pripravljen."

Sam se je navadil na vlogo pomočnika, lažje pa jo opravlja, pravi, ker dela za Slovenca."Meni osebno je lažje sprejeti to vlogo, ker pomagam Slovencu, Tadeju in ne komu drugemu. Na koncu pa smo vendarle vsi profesionalci in plačani za to, da opravljamo to vlogo," je priznal.

Pritiska je na pomočnikih sicer veliko, a Polanc tega ne vidi tako. "V bistvu je težko na vsaki dirki, na Touru ni bilo nič težje, morda celo lažje, ker ni bilo pritiska na meni, nisem dirkal zase, za svoje rezultate. Ves pritisk je bil na Tadejevih ramenih. Tudi rezultatsko je bilo vse skupaj odlično in nam je bilo zaradi tega lažje,"je dodal Polanc, ki za UAE dirka že četrto leto, pod drugo licenco in imenom Lampre-Merida pa vstopa že v deveto leto v tem moštvu.

Letos bodo priprave podrejene nastopu na Touru, olimpijskih igrah in Vuelti, ostale dirke pogojuje tudi položaj s covidom-19. Nihče ne ve, kako močno bo virus posegel v program tekmovanj. Vseeno Kranjčan upa, da so si pri UAE Team Emirates s cepljenjem odprli vrata več. "Že od 6. januarja smo v Al Ainu, tudi cepljenje smo že dali skozi. Bojazni glede tega ni. To je korak naprej, veliko je sicer govora o tem, sam pa nimam strahu in se zelo dobro počutim. Žal za zdaj nimamo podatkov, kaj bo to prineslo, saj Mednarodna kolesarska zveza še ni ničesar določila. Pred tekmami bo najbrž vse tako, kot je bilo lani. Si pa po cepljenju zagotovo nekako bolj miren pri potovanjih. Upam, da se v bližnji prihodnosti kaj spremeni in bo lažje tekmovati ter hoditi na dirke,"je sklenil Polanc.