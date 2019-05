Polančev Britof je postal 'rožnati'

Medtem ko slovenska kolesarja Primož Roglič in Jan Polanc naravnost navdušujeta na letošnji dirki po Italiji, kjer trenutno zasedata vodilni mesti v skupnem seštevku, so se prebivalci naselja Britof odločili svojemu sovaščanu v čast nekoliko dopolniti zapis na prometnem znaku, ki označuje začetek vstopa v omenjeno naselje na Gorenjskem.



Član moštva UAE Emirates nikoli ni skrival, da je ponosni Gorenjec, natančneje Britofčan, ki v teh dneh po svojih najboljših močeh predstavlja tako klubske kot tudi slovenske barve na slovitem Giru d'Italia. Takšen primer pa ni edini, vsaj kar se deželice na sončni strani Alp tiče, ko gre za počastitev izjemnih uspehov naših vrhunskih športnikov; nekaj podobnega je doživela svoj čas najboljša alpska smučarka na svetu Tina Maze, ki je pred petimi leti na Zimskih olimpijskih igrah v Sočiju osvojila zlati kolajni v veleslalomu in smuku. Tedaj so prebivalci majhne vasice Črna na Koroškem prav tako nekoliko spremenili zapis na prometnem znaku, ki je za nekaj dni postal 'Zlata na Koroškem'.