Poleg poraza Krimovke najverjetneje za dalj časa ostale brez Varagićeve

Ljubljančanke so v zadnjem nastopu v skupini D lovile novi točki, ki bi jih nesle v naslednji krog tekmovanja, obenem pa prvo zmago v tem tekmovanju letos na domačem igrišču. Pred tekmo so optimistično napovedovale drugo mesto v skupini in novo zmago nad Švedinjami, ki so jih ugnale že na gostovanju (25:21). Obenem bi z zmago potrdile uvrstitev v drugi del tekmovanja, saj je imel Banik na gostovanju v Györu priložnost, da se z zmago uvrsti v drugi del, pa čeprav je bil na gostovanju na Madžarskem tako rekoč na misiji nemogoče.

Slovenske prvakinje so tekmo dobro odprle, v nadaljevanju pa se je zalomila kombinatorika in v 11. minuti se je domači strateg Uroš Bregar pri zaostanku 4:6 odločil za prvo minuto odmora. Na plečih vratarke Sofie Börjesson, ki je v 22 minutah zbrala sedem obramb, so gostje v naslednjih 11 minutah prednost podvojile (8:12).

Švedinje so enostavno z večjo lahkoto prihajale do golov, s hitro igro povzročale težave ljubljanski obrambi, po številnih golih pa uspešno postavljale svojo ekipo na šestmetrsko črto. V končnici prvega dela so Ljubljančanke vendarle zaigrale bolj poletno, a v 28. minuti si je Alja Varagić poškodovala koleno in morala z igrišča ter povzročila tudi glavobole reprezentanci. Gostje so do menjave strani ušle na +3.