Poletne olimpijske igre bodo leta 2032 v Brisbanu

Avstralija bo tretjič gostila poletne olimpijske igre – prvič jih je v Melbournu leta 1956, drugič pa v Sydneyju leta 2000. Izvršni odbor Moka je kandidaturo Brisbana označil za najprimernejšo, zanimanje za organizacijo poletnih OI leta 2032 pa so izrazili tudi Budimpešta, New Delhi, Doha, nemška metropolitanska regija Ren-Ruhr ter Indonezija. Na koncu je bil Brisbane edini kandidat, ki so ga tudi večinsko podprli (72 glasov za od 80 podeljenih glasovnic, trije so bili vzdržani).

"Mednarodni olimpijski komite ima čast sporočiti, da bodo 35. poletne olimpijske igre v avstralskem Brisbanu," je člane olimpijske družine po današnji tokijski skupščini nagovoril prvi mož olimpijskega gibanja Thomas Bach.

V Brisbanu so se prešerno odzvali na odločitev Moka. Izide je na ulicah pričakala množica ljudi, nebo nad mestom pa je razsvetlil razkošen ognjemet. "Navdušena in ponosna sem na svojo državo, na svoje ljudi. Nikoli v življenju si nisem mislila, da se bo to zgodilo," je po dejala premierka države Queensland Anna Palaszczuk.

"To ni zgodovinski dan le za Brisbane in Queensland, temveč za celotno državo," je dodal predsednik avstralske vlade Scott Morrison. Brisbane ima izkušnje z organizacijo velikih športnih tekmovanj, med drugim je leta 2018 gostil igre Commonwealtha. Po poročanju avstralskih medijev bodo igre v Brisbanu, kjer živi približno 2,3 milijona ljudi, stale okoli pet milijard ameriških dolarjev, že zdaj pa je znano, da bosta odprtje in zaprtje iger potekala na obnovljenem stadionu za kriket Gabba.

Poletne olimpijske igre leta 2024 bodo v Parizu, štiri leta kasneje pa v Los Angelesu. Zimske olimpijske igre 2022 bodo v Pekingu, 2026 pa v Milanu in Cortini d'Ampezzo.

Razpored gostiteljev poletnih OI:

2020 – Tokio (Japonska)

2024 – Pariz (Francija)

2028 – Los Angeles (ZDA)

2032 – Brisbane (Avstralija)