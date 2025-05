Polfinale DP: obračun zagrizenih sosedskih rivalov vedno ponudi nekaj več

Obe polfinalni paru napovedujeta razburljiva in kakovostna obračuna, saj se bodo pomerile ekipe, ki so v letošnji sezoni navdušile z odlično formo in borbenim pristopom. Mesto v velikem finalu si bosta zagotovili moštvi, ki bosta prvi dosegli dve zmagi. "Tekmeca se zelo dobro poznata – v tej sezoni smo odigrali že tri medsebojne tekme. Na vseh dosedanjih smo bili dokaj zanesljivi in prepričljivi, a zdaj moramo raven igre še nadgraditi v tej polfinalni seriji. Zavedamo se vseh pasti, ki jih prinašajo izločilni dvoboji, a enako velja tudi za naše nasprotnike. Vsaka tekma, ki nas še čaka, je za nas novo finale. Ključ do napredovanja bo dobra obramba, malo napak ter učinkoviti prehodi v protinapad. Odločilna bo tudi dnevna forma – ta mora biti na naši strani, če želimo premagati aktualne državne prvake," je za uradno speltno stran RZS pred začetkom polfinalnih obračunov poevdal celjski rokometaš Tadej Mazej.