Polfinale je zagotovljen, a Slovanovci vseeno želijo zmago v derbiju

"Ne glede na to, da smo že uvrščeni v polfinale, ne bo nobenega kalkuliranja. Želimo si zaključiti ta drugi del tekmovanja na vrhu in stoodstotno. Vsaka tekma z Gorenjem iz Velenja je derbi, zato bo vsekakor prisoten še dodaten motiv," pravi Celjan v dresu Ljubljančanov Matic Suholežnik.

Krožni napadalec RD LL Grosist Slovan je prepričan, da je stopnjevanje forme in s tem tudi nabiranje zmag zelo pomembno za končnico in kar sledi – polfinale ter finale. "Vsaka zmaga je pomembna, vsaka zmaga šteje. Daje tudi samozavest in sigurnost ekipi. Naš cilj je jasen, želimo si osvojiti vse domače lovorike. Zato ne razmišljamo o ničemer drugem, kakor o tem, da vse tekme do konca sezone zmagamo. Zagotovo pa je vsaka tekma nova priložnost, da dvignemo nivo svoje igre še višje in da rastemo kot ekipa," trdi 30-letni krožni napadalec. Tekma v Velenju bo v petek, 3. aprila, ob 18.30.

RD LL Grosist Slovan v aprilu čakajo štiri tekme državnega prvenstva (od tega dve doma – predvidoma 22. in 25. aprila) ter še zaključni turnir Pokala Slovenije 2026 v Hali Tivoli. Prav zaradi kopice odločilnih tekem Suholežnih še pravi, da bo dobra forma še kako prav prišla v zaključku sezone. "Tam bo vsaka tekma za biti ali ne biti in popravnih izpitov ne bo več," je za uradno klubsko spletno stran še povedal izkušeni Celjan.