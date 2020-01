Thiem z zmago nad Zverevom potrdil Nadalov skalp za finale Melbourna

Thiem se do te sezone v Melbournu še ni prebil dlje kot do osmine finala. Za Avstrijca bo to še tretji finale grand slama, potem ko je dvakrat že igral v finalu Roland Garrosa.

Polfinalni obračun je bolje pričel Nemec ruskih korenin Alexander Zverev , ki je na poti do štirih najboljših oddal le niz ( Stanu Wawrinki ). Ta je prvič zlomil tekmeca že v uvodni igri, a mu je nato Thiem nemudoma vrnil in izenačil na 1:1. Odločilni brejk se je zgodil v sedmi igri prvega niza, nato pa je Zverev Avstrijca zlomil še v zadnji igri niza, ki ga je pod streho pospravil z izidom 6:3.

Tretji niz je bil podoben drugemu: Thiem je povedel s 3:1, a nato izgubil tri igre zapored: pri vodstvu s 5:4 je imel Zverev dve set žogici na servis nasprotnika, ki pa ju ni realiziral. Zmagovalca tretjega niza je tako odločila podaljšana igra, v kateri je precej bolje odigral Thiem in na koncu slavil s 7:3.

V četrtem nizu sta v nasprotju s prvimi tremi nizi oba igralca uspešno držala začetni udarec vse do konca, kar je pomenilo, da bo zmagovalca tako kot v tretjem nizu odločila podaljšana igra. To je bolje pričel Dominic Thiem. Z dobrim servisom ter dvema minibrejkoma je povedel s 3:0. Zverev se je vrnil v igro in znižal na 2:3, nato pa napravil gromozansko napako na 'smashu' in na menjavo strani odšel z zaostankom dveh točk (2:4). Thiem je s pogumno igro in z dvema uspešnima forehandoma nato povedel s 6:3, delo pa nato dokončal kar na nasprotnikov začetni udarec (7:4).