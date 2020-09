Polfinalistka Roland Garrosa šokirala z objavo, v kateri je razkrila, da ima raka

"Zdravniki so pred nekaj dnevi odkrili, da imam limfom, Hodgkinov limfom. Čaka me šest mesecev kemoterapije. Trenutno sem v redu in mirna, pripravljena na soočenje z vsem, kar prihaja," je v video posnetku dejala 71. igralka sveta, sicer polfinalistka Roland Garrosa iz leta 2014.