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Polfinalna ovira previsoka za Polono Hercog, slovenski finale v dvojicah Veroniki Erjavec

Bogota, 14. 11. 2026 18.52 pred 2 urama 2 min branja 0

Avtor:
M.J.
Polona Hercog

Slovenska teniška igralka Polona Hercog je uspešen teden v Sopu sklenila v polfinalu. V boju za mesto v finalu turnirja serije WTA 125 je bila od Mariborčanke boljše Bianca Andreescu, nekoč že 4. igralka sveta in zmagovalka OP ZDA.

Polona Hercog
Polona Hercog
FOTO: Profimedia

Polona Hercog (200. na WTA) v začetku ni našla pravega orožja za Kanadčanko Bianco Andreescu. Ta je hitro povedla s 4:0 in prvi niz dobila s 6:1. Povsem drugačna slika je bila v drugem nizu, ko sta bili igralki precej bolj izenačeni. Do rezultata 3:3 nobena od igralk ni izgubila servisne igre, nakar sta dva zaporedna "breaka" Bianci Andreescu (100. na WTA) prinesla ključno prednost.

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Hercog bo s ponedeljkom na lestvici WTA zagotovo pridobila vsaj 20 mest, kar pomeni, da ji bo po novem pripadalo mesto med 180 najboljšimi igralkami na svetu

Zidanšek in Erjavec za naslov v dvojicah

V Sopu je vzporedno s turnirjem posameznic poteka še turnir v konkurenci dvojic, kjer se je predstavilo 8 parov. V finale sta se vsaka s svojo soigralko uvrstili Veronika Erjavec in Tamara Zidanšek. Tako je bilo že pred finalom jasno, da bo ena od slovenskih igralk postala bogatejša za novo turnirsko zmago. Več zadovoljstva je po finalnem obračunu imela Veronika Erjavec. V paru ji je družbo delala Kazahstanka Zhibek Kulambajeva.

Izidi, WTA 125 Sopo (Kolumbija, $115.000, pesek):
1. kolo kvalifikacij: 
Jakupović D. (Slo) – Collasoz I. (Kol/WC) 6:1, 6:1

1. kolo:
Hercog P. (Slo) – Lepčenko V. (Zda) 6:2, 7:6(3)
Jakupović D. (Slo/Q) – Pigossi L. (Bra) 3:6, 3:6
Zidanšek T. (Slo) – Grabher J. (Avt/4) 2:6, 4:6
Erjavec V. (Slo) – Mandlik E. (Zda) 3:6, 6:4, 2:6

2. kolo: 
Hercog P. (Slo) – Monnet C. (Fra) 6:3, 6:0
Četrtfinale: Hercog P. (Slo) – Tubello A. (Fra) 6:2, 6:3
Polfinale: Hercog P. (Slo) – Andreescu B. (Kan/3) 1:6, 4:6

Dvojice:
Finale: Samson L./Zidanšek T. – Erjavec V./Kulambajeva Z. 7:5, 2:6, 12:14.

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