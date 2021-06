Policija išče gledalko, ki je povzročila množični padec na Touru

Uvodno etapo letošnjega Toura sta zaznamovala grda množična padca. V prvem 50 km pred ciljem sta bila kot številni drugi kolesarji udeležena tudi dva slovenska kolesarja, Primož Roglič in Tadej Pogačar. Na poti od Bresta do Landerneauja (197,8 km) je padec več deset kolesarjev v glavnini povzročila gledalka ob cesti. Slednja je kameram pozirala z dolgim kartonskim transparentom, v katerega se je zapel nemški kolesar Jumbo-Visme Tony Martin. Za njim je prek njega padel tudi kapetan moštva Roglič in trdo treščil ob tla, za njim pa tudi številni drugi kolesarji, ki so povsem zaprli cesto za večino glavnine. Okoli 15 kolesarjev se je sicer izognilo padcu, a so nato počakali na zamudnike, udeležene v množičnem padcu.

"To sporočilo je za tiste, ki mislijo, da je Tour de France cirkus, za tiste, ki tvegajo vse za "selfie", medtem ko peloton pelje s hitrostjo 50 kilometrov na uro. Prosim spoštuje kolesarje in Tour de France. Uporabljajte glavo ali ostanite doma," je med drugim na Instagramu zapisal nemški kolesar Martin.

"Tožili bomo žensko, ki se je neprimerno obnašala," je dejal namestnik direktorja Toura Pierre-Yves Thouault za francosko tiskovno agencijo AFP. "To bomo storili zato, da tista peščica, ki počne neumnosti, ne bo uničila Toura za vse ostale," je še dodal. Po pisanju časnika Ouest France je ženska odgovorna za padec in poškodbe nekaj navijačev, zbežala.

"Lokalna policija raziskuje dogodek in osebe še ni našla," je novico, da je vpletena tudi policija, včeraj potrdil Thouault in dodal: "Večina navijačev je mirnih, vendar bi rad povedal, da tisti, ki pridete na Tour, ne delajte "selfijev" in poskrbite, da bodo otroci nenehno ob vas."

Druga etapa je bila mirnejša, glavnina ni imela težav z nespametnimi gledalci ob cesti, organizatorji dirke in tudi kolesarji pa so že večkrat pozvali gledalce, naj navijajo, a naj ne pretiravajo in se obnašajo primerno, predvsem naj ne delajo gneče na cesti.