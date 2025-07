Policija s predsednikom Judo zveze Gabrovcem opravila večurni pogovor

"Policijska uprava Celje je danes Judo zvezi Slovenije uradno potrdila, da zoper trenerja juda M. F. poteka predkazenski postopek, v katerem policija poskuša ugotoviti, kaj se je zgodilo," so sporočili iz krovne slovenske zveze in dodali, da je policija opravila pogovor z Bogdanom Gabrovcem, dolgoletnim predsednikom judo zveze in nekdanjim predsednikom Olimpijskega komiteja Slovenije (OKS).