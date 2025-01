Policija z elektrošokom nad dobitnika olimpijskih kolajn

Dogodek so potrdili tudi na policiji, kjer so dodali, da so športnika najprej peljali k zdravniku, nato v pripor v Miami Dade County. Policija poroča, da se je Fred Kerley bližal policistom, ki so izvajali preiskavo in želel do svojega v bližini parkiranega vozila. Policija ga je pozvala, naj zapusti kraj preiskave, a dobitnik olimpijskega brona je temu nasprotoval in po poročanju policije postajal vse bolj agresiven ter skušal do avta priti mimo dveh policistov, ki sta ga ustavljala. Ko se je fizično zoperstavil možem postave in jih začel odrivati, so ga ti umirili s paralizatorjem. Ves postopek je viden tudi na posnetku, ki ga je napravila policija.

V zvezi z zapletom se je oglasil športnikov odvetnik Richard L. Cooper in ocenil, da je šlo za nesporazum in da je šla policija pri uveljavljanju svojih pravil predaleč. "Lahko rečem, da je gospod Kerley športnik, ki podira rekorde in ki je našo državo na več olimpijskih igrah zastopal častno in uspešno. Obdolžitve policije so napačne in kažejo, kako brutalna policijska država je postal Miami Beach," je povedal za CBS News. "Iz posnetkov je vidno, da je bila reakcija policije ob sicer mirni interakciji pretirana."

Policija Kerleyju očita povzročitev telesne poškodbe, neprimerno vedenje in neupoštevanje ukazov uradnih oseb. Že danes naj bi bil Kerley spet na prostosti. 29-letnik je leta 2022 v domačem Eugenu postal svetovni prvak v teku na 100 metrov, leto pred tem je na olimpijskih igrah v Tokiu na enaki razdalji osvojil srebro, letos v Parizu pa bron. Dvakrat je bil svetovni prvak tudi s štafeto ZDA.