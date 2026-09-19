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Poljaki pričakovano prvi četrtfinalisti odbojkarskega EP

Sofija/Torino, 19. 09. 2026 17.18 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
STA
Poljska

Na odbojkarskem evropskem prvenstvu v Italiji, Bolgariji, Romuniji in na Finskem so se začeli izločilni boji. V bolgarski prestolnici Sofiji so v prvem dvoboju osmine finala branilci naslova Poljaki upravičili vlogo velikega favorita in s 3:0 odpihnili Latvijce.

Po četrtkovem koncu predtekmovanja in petkovem prostem dnevu se je na EP začela pot proti milanski dvorani Unipol Forum, ki bo gostila polfinalna dvoboja ter tekmo za tretje mesto in finale. Dvoboje osmine finala in četrtfinala ob Sofiji gosti še italijanski Torino.

Pričakovano so prvi udeleženci četrtfinala postali Poljaki. Branilci naslova so v skupini B v Sofiji končali na prvem mestu s štirimi brezhibnimi zmagami, za konec predtekmovanja pa so z 2:3 izgubili z gostitelji Bolgari. Latvijci so bili medtem letos šele tretjič v svoji zgodovini del evropske smetane po letih 1995 in 2021. Izločilne boje so si priborili na svoji zadnji tekmi v skupini D, ko so kar nekoliko presenetljivo s 3:1 ugnali Turke in jih poslali domov, sami pa napredovali s četrtim mestom.

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Poljakom, trikratnim svetovnim in dvakratnim evropskim prvakom, enostavno niso bili kos. Poljska je prepričljivo dobila vse tri nize in slavila po dobri uri igre. Z 19 točkami je bil v poljski vrsti najuspešnejši Tomasz Fornal. Latvijci so kljub temu izenačili dosežek izpred petih let, ko so prav tako končali v osmini finala.

Izločilni boji, EP v odbojki, osmina finala:

Poljska - Latvija 3:0 (17, 16, 16)

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