Poljaki pričakovano prvi četrtfinalisti odbojkarskega EP

Po četrtkovem koncu predtekmovanja in petkovem prostem dnevu se je na EP začela pot proti milanski dvorani Unipol Forum, ki bo gostila polfinalna dvoboja ter tekmo za tretje mesto in finale. Dvoboje osmine finala in četrtfinala ob Sofiji gosti še italijanski Torino.

Pričakovano so prvi udeleženci četrtfinala postali Poljaki. Branilci naslova so v skupini B v Sofiji končali na prvem mestu s štirimi brezhibnimi zmagami, za konec predtekmovanja pa so z 2:3 izgubili z gostitelji Bolgari. Latvijci so bili medtem letos šele tretjič v svoji zgodovini del evropske smetane po letih 1995 in 2021. Izločilne boje so si priborili na svoji zadnji tekmi v skupini D, ko so kar nekoliko presenetljivo s 3:1 ugnali Turke in jih poslali domov, sami pa napredovali s četrtim mestom.