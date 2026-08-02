Poljaki ubranili naslov in v finalu premagali Američane

Poljaki so ubranili naslov, potem ko so lani s 3:0 odpravili Italijane, in so s tremi osvojenimi zlatimi odličji zdaj najuspešnejša reprezentanca v ligi narodov, odkar je tekmovanje prvič zaživelo leta 2018. Po dva naslova imata Francija in Rusija, enega pa Brazilija. Ob tem Poljska, sicer prva reprezentanca na svetovni jakostni lestvici, nadaljuje izjemen niz osvajanja kolajn v tem elitnem tekmovanju. Že sedmič zaporedoma so Poljaki namreč končali med prvimi tremi ekipami, zgolj v prvi izvedbi leta 2018 niso bili tako uspešni.

Američani so medtem še četrtič po letih 2019, 2022 in 2023 zaigrali v finalu lige, a so morali spet priznati premoč tekmecu in se zadovoljiti s srebrom. Nazadnje jih je pred tremi leti zaustavila prav poljska izbrana vrsta. Ob tem so bili Američani bronasti leta 2018. Čeprav so brez zlata, so ZDA takoj za Poljsko druga najuspešnejša ekipa po številu odličij v ligi narodov.