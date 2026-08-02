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Drugi športi

Poljaki ubranili naslov in v finalu premagali Američane

Ningbo, 02. 08. 2026 16.31 pred 1 uro 2 min branja 1

Avtor:
STA
Poljska - ZDA

Poljska moška odbojkarska reprezentanca je osvojila naslov v letošnji sezoni elitne lige narodov. Na zaključnem turnirju v kitajskem Ningboju so Poljaki v maratonskem finalu premagali reprezentanco ZDA s 3:2 (21, -23, -25, 23, 10). Poljski odbojkarji, ki so v polfinalu izločili Slovenijo, so ubranili naslov in osvojili rekordnega tretjega v ligi.

Poljska - ZDA
Poljska - ZDA
FOTO: VNL

Poljaki so ubranili naslov, potem ko so lani s 3:0 odpravili Italijane, in so s tremi osvojenimi zlatimi odličji zdaj najuspešnejša reprezentanca v ligi narodov, odkar je tekmovanje prvič zaživelo leta 2018. Po dva naslova imata Francija in Rusija, enega pa Brazilija. Ob tem Poljska, sicer prva reprezentanca na svetovni jakostni lestvici, nadaljuje izjemen niz osvajanja kolajn v tem elitnem tekmovanju. Že sedmič zaporedoma so Poljaki namreč končali med prvimi tremi ekipami, zgolj v prvi izvedbi leta 2018 niso bili tako uspešni.

Američani so medtem še četrtič po letih 2019, 2022 in 2023 zaigrali v finalu lige, a so morali spet priznati premoč tekmecu in se zadovoljiti s srebrom. Nazadnje jih je pred tremi leti zaustavila prav poljska izbrana vrsta. Ob tem so bili Američani bronasti leta 2018. Čeprav so brez zlata, so ZDA takoj za Poljsko druga najuspešnejša ekipa po številu odličij v ligi narodov.

Poljska - ZDA
Poljska - ZDA
FOTO: VNL

Poraz Američanov sicer pomeni, da je Slovenija, ki je danes po zmagi v boju za bron osvojila prvo odličje v ligi narodov, na svetovni lestvici napredovala na četrto mesto. Pred ZDA ima vsega nekaj več kot desetinko točke prednosti. Prvi niz so danes bolje začeli Američani, nato pa so začeli Poljaki stopnjevati ritem in na koncu suvereno dobili prvi niz. V drugega so nekoliko bolje krenili Poljaki, a so ravno nasprotno Američani zatem prevzeli pobudo in izenačili na 1:1. V tretjem so dlje časa spet vodili evropski odbojkarji, a je izbrana vrsta ZDA ob koncu izsilila podaljšano igro in dobila svoj drugi niz.

Četrti je bil znova povsem izenačen od začetka do konca, več zbranosti pa so v končnici imeli Poljaki in tekmo popeljali v odločilen peti niz. Sredi tega so nanizali pet zaporednih točk, prednosti šestih točk pa do konca niso več zapravili. Pri Poljakih je 17 točk vpisal Kamil Semeniuk, po 15 sta jih dodala Wilfredo Leon in Tomasz Fornal (5 asov). Za Američane je 21 točk dosegel Jake Hanes, 20 pa Matthew Anderson.

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zmerni pesimist
02. 08. 2026 17.12
Bravo poljaki
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