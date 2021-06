Poljaki ustavili slovensko odbojkarsko pravljico v Ligi narodov

Slovenski odbojkarji so Poljake uspešno zadrževali večino prvega niza. Do rezultata 17:19 so celo vodili. Nato so sledili trije zaporedni uspešni bloki Poljakov, ki so povedli z rezultatom 20:19. Kmalu po tem so Poljaki prednost povečali na 21:19 in prednost dveh točk uspešno branili do konca prvega niza, ki so ga dobili z rezultatom 25:22. Največ točk v nizu sta dosegla Poljak Bartosz Kurek in Klemen Čebulj . Oba sta jih dosegla po pet. Velika razlika med njima je bila jasna pri številu napak. Poljak je storil samo eno, Čebulj pa kar šest.

V drugem nizu ni bilo preobrata

Poljaki so drugi niz začeli odločno in povedli z 2:0, a slovenski fantje so hitro odgovorili in povedli z rezultatom 2:5 in prednost treh točk uspešno branili lep čas. Tudi, ko so pri 6:8 Poljaki zagrozili, je Tine Urnaut s čudovito potezo in nežnim potiskom žoge preko mreže pretental celotno poljsko obrambo in prednost povečal na 6:9. Poteza je očitno ranila ponos Poljakov, ki so po treh zaporednih točkah izenačili na 9:9.

Prvič v drugem nizu so Poljaki povedli pri rezultatu 12:11. V drugem delu niza so vse bolj pritiskali in po odličnem dvojnem bloku in asu Fabiana Drzyzge so povedli z 20:16. Po minuti odmora, ki jo je zahteval slovenski selektor so se slovenci približali na samo dve točki (22:20). Kljub odlični obrambi Slovenskih igralcev, pa je Kurek z dvema zaporednima točkama vodstvo Poljakov povišal na 24:20. Slovenski odbojkarji so prvo priložnost za osvojitev niza Poljakom sicer odbranili, a Wilfredo Leon je že v naslednjem napadu po odlični podaji zaključil drugi niz (25:21) s svojo osmo točko.