Poljaki za bojkot OI v Parizu, če bi se jih udeležili Rusi in Belorusi

Sedeminštirideset odstotkov vprašanih Poljakov v raziskavi Social Changes za wpolityce.pl je bilo za to, da Poljska bojkotira poletne olimpijske igre v Parizu leta 2024, če Mednarodni olimpijski komite dovoli udeležbo tekmovalcem iz Rusije in Belorusije.

V nedeljo objavljeni izsledki javnomnenjske raziskave kažejo, da je 47 odstotkov anketirancev na vprašanje, kaj naj stori Poljska, če bo Mok dovolil nastop športnikom iz Rusije in Belorusije na igrah v Parizu leta 2024, izbralo odgovor: "Poljska bi morala popolnoma odstopiti od sodelovanja, torej bojkotirati igre." Osemintrideset odstotkov sodelujočih v tej anketi je navedlo, da bi morala Poljska sodelovati na igrah po obstoječih pravilih. Raziskavo so izpeljali od 10. do 13. marca na vsedržavnem reprezentativnem vzorcu 1050 oseb.