Lewandowski in Swiatek tarči napada na Poljskem

Poljska protidopinška agencija (POLADA) je sporočila, da je bila žrtev kibernetskega napada, zaradi katerega so pricurljale lažne podrobnosti o pozitivnih testih športnikov.

V domnevnih razkritjih so bili navedeni številni slavni poljski športniki, vključno s prvo teniško številko sveta Igo Swiatek in nogometašem Barcelone Robertom Lewandowskim, ki je že več kot desetletje eden izmed najboljših napadalcev na svetu.

Domnevni rezultati so bili nato objavljeni na družbenih omrežjih, preden jih je POLADA označila za lažne.

"Podatki o poljskih športnikih, predstavljeni v tej objavi (op. p. objava je že izbrisana), so lažni. Vse te objave so namenjene diskreditaciji poljskih športnikov, ki si tega ne zaslužijo, ker tekmujejo brez prepovedanih substanc. Noben od teh športnikov ni bil pozitiven in nobeden od predstavljenih datumov se ne ujema z opravljenimi dopinškimi kontrolami," so zapisali predstavniki poljske protidopinške agencije.