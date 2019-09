Poljski odbojkarji zaradi Adriinih odpovedi ne morejo v Slovenijo

Poljski odbojkarji bi morali zjutraj poleteti iz Amsterdama v Ljubljano, a jim je paraliza brniškega letališča preprečila načrte tik pred vkrcanjem na letalo, ko so izvedeli, da je njihov let odpovedan. Poljaki so namreč tekme skupinskega dela in izločilnih bojev igrali na Nizozemskem, veliko polfinale proti Sloveniji pa bodo morali odigrati v stožiškem peklu.