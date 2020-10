Poljski teniški čudež: obožuje Pink Floyd, tenis pa igra tako dobro zaradi ljubezni do matematike

Ko se je lani Iga Swiatek uvrstila v osmino finala Roland Garrosa in obenem proslavila svojo polnoletnost, je na vprašanje novinarja, ali je presenečena nad dejstvom, da je že v krstnem letu nastopanja na najvišji (WTA) ravni prišla do vidnejšega uspeha, odgovorila:

"Lepo je biti v družbi najboljših teniških igralk na svetu, a strah me je spoznanja, da je bilo pred mano tudi že veliko mladih in nadarjenih igralk, ki jim je na začetku profesionalne poti uspel izjemen rezultat, nato pa je sledil velik padec. Ohraniti vrhunsko raven je najtežja naloga za vsakega športnika in športnico. Zavedam se, da je nemogoče biti v vrhu ves čas, toda moraš ostati zvest svojemu tenisu, svoji igri in nikoli, ponavljam nikoli, ne smeš izgubiti osredotočenosti na tisto, kar te je pripeljalo na vrhunsko raven. Kajti ni tako težko doseči en vrhunski rezultat, precej težje ga je ponavljati."

Delo s psihologinjo, Radwanska ena od večjih vzornic

Že tedaj je imela ob sebi športno psihologinjo Dario Abramowicz, za katero Swiatkova pravi, da opravlja izjemno delo. "Tenis treniram od malih nog, veliko pozornosti posvečam tudi telesni pripravi, a na neki točki sem začutila, da bi mi sodelovanje s športnim psihologom bilo v veliko pomoč. Veste, vsaka igralka iz Top 50 zna igrati tenis, o tem, ali boste storili preskok v vrhunskost, pa običajno odločajo malenkosti. Zato sem se odločila za sodelovanje z Dario, ki mi je resnično v veliko pomoč," o sodelovanju s športno psihologinjo pravi 19-letna Poljakinja, ki se zaveda, da ji je z osvojitvijo Roland Garrosa uspela izjemna stvar.



"Pred leti sem začela z vizualizacijo, kako bi vse skupaj izgledalo ob osvojitvi enega od štirih največjih turnirjev v svetu tenisa. Vseskozi verjameš v tisto, kar delaš, čeprav vedno obstaja tudi tista druga možnost, da ti ne uspe. Za menoj sta dva tedna neverjetnega tenisa in že pri 19 letih imam nekaj, o čemer sem sanjala od malih nog. Noro, gre za izkušnjo, ki obrača življenje in kariero na glavo, a pripravljena sem na ta izziv. Mislim, da ne bom imela težav s prilagajanjem na drugačno življenje, kot sem ga poznala do pred kratkim. Nikoli namreč nisem imela težav s tem, da sem obkrožena z ljudmi, a hkrati se zavedam pasti, ki jih prinaša večja prepoznavnost,"zrelo razmišlja poljski teniški čudež, ki zelo spoštuje slavno rojakinjo Ago Radwansko.