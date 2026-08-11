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Drugi športi

'Polne tivolske tribune so največji motiv'

Ljubljana, 11. 08. 2026 10.07 pred 4 urami 3 min branja 0

Avtor:
A.V. Š.Z.
FOTOGALERIJA: Novinarska konferenca in začetek priprav na novo sezono 2026/27

Hokejisti Olimpije so začeli s pripravami na novo klubsko sezono 2026/27. Lanski polfinalisti regionalnega tekmovanja IceHL v novo tekmovalno obdobje vstopajo z visokimi ambicijami, kanadski strokovnjak na ljubljanski klopi Ben Cooper je na ponedeljkovem zboru pozdravil precej starih in tudi nekaj novih obrazov, ki bodo po njegovih besedah s svojo kakovostjo zagotovo dvignili raven moštvene kakovosti.

"Ne razmišljamo o preteklosti in o tem, kaj smo dosegli v lanski sezoni. Naše misli so namreč povsem usmerjene k novi sezoni, k napredku posameznikov in moštva kot celote," je bil ob zboru hokejistov Olimpije pred začetkom priprav na novo sezono jasen njihov trener Ben Cooper.

"Ne želimo se obremenjevati z minulimi uspehi, saj to lahko hitro postane preveliko breme. Osredotočeni smo na dnevni proces, kako igralce in moštvo pripraviti, da iz dneva v dan napredujejo. V tem uživamo in se že veselimo prvih pripravljalnih tekem," je nadaljeval kanadski strokovnjak na začasnem delu v slovenski prestolnici.

Cooper med drugim poudarja, da sistem dela ostaja enak tistemu iz minule sezone. "Ne glede na določene spremembe oziroma osvežitve v igralskem kadru se naše želje in cilji ne bodo spreminjali. Ne skrivamo, da želimo v doglednem času osvojitvi regionalno ligo. Do takrat pa moramo (po)skrbeti, da bo dnevni proces dela potekal čim bolj nemoteno. Samo z doslednostjo in popolno predanostjo delu vseh nas lahko pridemo do višav, ki si jih želimo doseči."

Kanadčana veseli, da je že uvodni dan začutil dobro vzdušje v garderobi. "V moštvu vlada dobro vzdušje. To je eden od prvih (pred)pogojev za kakovostno delo in kasneje v sezoni za uspešne nastope na ledeni ploskvi. Uživamo v vsakodnevnih izzivih, v vsakodnevnih izboljšavah, nova sezona bo kmalu tu, zato moramo vsak dan izkoristiti za napredek v vseh segmentih hokejske igre," je še dodal dobro razpoloženi Cooper.

Urbas: "Komaj čakam, da znova zaigram pred polnimi tivolskimi tribunami."

Povratnik v zmajevo gnezdo, izkušeni napadalec Jan Urbas, je gotovo je ena od najodmevnejših okrepitev pred novo sezono. 

"Vemo, kako uspešna je bila lanska sezona. Moštvo je navdušilo s svojimi igrami tako v rednem delu tekmovanja IceHL kot tudi v končnici, kar je jasno velika spodbuda pred začetkom priprav na novo sezono. Za nami je komaj uvodni dan priprav, nismo se še pogovarjali o konkretnih zadevah, kajti za to je še nekoliko prezgodaj," uvodoma pove 38-letni Urbas.

Kanadski strokovnjak na ljubljanski klopi Ben Cooper optimistično pričakuje novo sezono, v kateri bodo hokejisti Olimpije znova naskakovali najvišja mesta v vseh tekmovanjih.
Kanadski strokovnjak na ljubljanski klopi Ben Cooper optimistično pričakuje novo sezono, v kateri bodo hokejisti Olimpije znova naskakovali najvišja mesta v vseh tekmovanjih.
FOTO: Luka Kotnik

Nekdanji dolgoletni slovenski reprezentant se zaveda, da so cilji vselej visoki. "Vemo, kakšni cilji so bili začrtani ob prihodu kanadskih vlagateljev. Spraševati se o tem, ali bi bila morebitna neuvrstitev v finale regionalnega tekmovanja neuspeh glede na lansko uvrstitev v polfinale, je v tem trenutku zelo nehvaležno govoriti. Sezona je zelo dolga, dogajajo se stvari, na katere preprosto nimate vpliva, kot so poškodbe, padec forme in podobno... Šli bomo iz dneva v dan in upali na najboljše," zrelo razmišlja Jan Urbas.

"Komaj čakam, da znova zaigram pred polnimi tivolskimi tribunami. Ljubljanski navijači imajo radi svoj klub, v lanski sezoni so bili fantastični, tako da nekaj podobnega pričakujem tudi v novi tekmovalni sezoni," je pogovor za naše medij zaključil Urbas.

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