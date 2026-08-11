'Polne tivolske tribune so največji motiv'

"Ne razmišljamo o preteklosti in o tem, kaj smo dosegli v lanski sezoni. Naše misli so namreč povsem usmerjene k novi sezoni, k napredku posameznikov in moštva kot celote," je bil ob zboru hokejistov Olimpije pred začetkom priprav na novo sezono jasen njihov trener Ben Cooper. "Ne želimo se obremenjevati z minulimi uspehi, saj to lahko hitro postane preveliko breme. Osredotočeni smo na dnevni proces, kako igralce in moštvo pripraviti, da iz dneva v dan napredujejo. V tem uživamo in se že veselimo prvih pripravljalnih tekem," je nadaljeval kanadski strokovnjak na začasnem delu v slovenski prestolnici.

Cooper med drugim poudarja, da sistem dela ostaja enak tistemu iz minule sezone. "Ne glede na določene spremembe oziroma osvežitve v igralskem kadru se naše želje in cilji ne bodo spreminjali. Ne skrivamo, da želimo v doglednem času osvojitvi regionalno ligo. Do takrat pa moramo (po)skrbeti, da bo dnevni proces dela potekal čim bolj nemoteno. Samo z doslednostjo in popolno predanostjo delu vseh nas lahko pridemo do višav, ki si jih želimo doseči." Kanadčana veseli, da je že uvodni dan začutil dobro vzdušje v garderobi. "V moštvu vlada dobro vzdušje. To je eden od prvih (pred)pogojev za kakovostno delo in kasneje v sezoni za uspešne nastope na ledeni ploskvi. Uživamo v vsakodnevnih izzivih, v vsakodnevnih izboljšavah, nova sezona bo kmalu tu, zato moramo vsak dan izkoristiti za napredek v vseh segmentih hokejske igre," je še dodal dobro razpoloženi Cooper.

Urbas: "Komaj čakam, da znova zaigram pred polnimi tivolskimi tribunami."

Povratnik v zmajevo gnezdo, izkušeni napadalec Jan Urbas, je gotovo je ena od najodmevnejših okrepitev pred novo sezono. "Vemo, kako uspešna je bila lanska sezona. Moštvo je navdušilo s svojimi igrami tako v rednem delu tekmovanja IceHL kot tudi v končnici, kar je jasno velika spodbuda pred začetkom priprav na novo sezono. Za nami je komaj uvodni dan priprav, nismo se še pogovarjali o konkretnih zadevah, kajti za to je še nekoliko prezgodaj," uvodoma pove 38-letni Urbas.

Kanadski strokovnjak na ljubljanski klopi Ben Cooper optimistično pričakuje novo sezono, v kateri bodo hokejisti Olimpije znova naskakovali najvišja mesta v vseh tekmovanjih. FOTO: Luka Kotnik

Nekdanji dolgoletni slovenski reprezentant se zaveda, da so cilji vselej visoki. "Vemo, kakšni cilji so bili začrtani ob prihodu kanadskih vlagateljev. Spraševati se o tem, ali bi bila morebitna neuvrstitev v finale regionalnega tekmovanja neuspeh glede na lansko uvrstitev v polfinale, je v tem trenutku zelo nehvaležno govoriti. Sezona je zelo dolga, dogajajo se stvari, na katere preprosto nimate vpliva, kot so poškodbe, padec forme in podobno... Šli bomo iz dneva v dan in upali na najboljše," zrelo razmišlja Jan Urbas. "Komaj čakam, da znova zaigram pred polnimi tivolskimi tribunami. Ljubljanski navijači imajo radi svoj klub, v lanski sezoni so bili fantastični, tako da nekaj podobnega pričakujem tudi v novi tekmovalni sezoni," je pogovor za naše medij zaključil Urbas.