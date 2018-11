Polom Celjanov v Ukrajini

Celjski rokometaši so se po zmagi nad Zagrebčani optimistično odpravili v Ukrajino in se nadejali tretji zmagi v elitni skupini B. V Zaporožju pa se jim je povsem zalomilo, po porazno slabi predstavi so doživeli šesti poraz in zdrsnili na predzadnje mesto. Celjska ekipa bo v prihodnjem krogu v nedeljo, 2. decembra, gostila francoski Nantes, ki je v soboto igral neodločeno v Zagrebu. Izbranci Tomaža Ocvirka so v Ukrajini prikazali naravnost porazno predstavo. V njihovi igri je kapljalo in curljalo na vse strani, obramba in napad sta bila pod vsako ravnijo, v celjski vrsti tudi ni bilo nobenega razpoloženega igralca. Že po trinajstih minutah igre so si priigrali štiri gole zaostanka (4:8), nič bolje ni bilo niti po celjski minuti odmora in celotni zamenjavi zunanjih igralcev. Uvodna zunanja vrsta (Rok Ovniček, William Accambray in Branko Vujović) je prikazala zelo bledo predstavo, nič boljša ni bila niti njihova alternativa (Jaka Malus, Draško Nenadić in Josip Šarac), še slabša pa je bila celjska obramba. Igralci iz Zaporožja so se mimo nje dobesedno sprehajali in kot za šalo zabijali gole iz vseh položajev, zaostanek igralcev iz mesta grofov pa je v 21. minuti že narasel na osem golov (5:13). Med 21. in 23. minuto so Celjani resda naredili delni izid 3:0 in znižali na 8:13, na veliki odmor pa se odpravili s primanjkljajem šestih golov (12:18).