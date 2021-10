Polom favoritov v Indian Wellsu

Nikoloz Basilašvili, 29. nosilec turnirja, je za svojo največjo zmago v karieri s 6:4, 2:6 in 6:4 premagal finalista odprtega prvenstva Francije, Stefanosa Cicipasa. Gruzijec, ki si je priigral prvi polfinale na turnirju serije 1000, je odlično igral z osnovne črte in Grku ves dvoboj povzročal veliko težav. 29-letnik pred letošnjim letom v štirih nastopih v glavnem delu turnirja v Indian Wellsu sploh še ni zmagal. "Na tem turnirju sem igral odlično," je bil po četrtfinalni zmagi vesel Basilašvili. V polfinalu ga zdaj čaka 31. nosilec, Taylor Fritz, ki je ubranil dve zaključni žogici za presenetljivo zmago nad olimpijskim prvakom Alexandrom Zverevom s 4:6, 6:3 in 7:6 (3). Fritz je v odločilnem nizu zaostajal že z 2:5, a se je vrnil in si prav tako priigral prvi polfinale mastersa. "Bil sem že čisto na tleh, a sem našel način, da sem se vrnil v igro," je takoj po dvoboju dejal Fritz.

Že pred tem sta si polfinale priigrala Bolgar Grigor Dimitrov in Britanec Cameron Norrie, za katerega bo to prav tako prvi polfinale na turnirju serije 1000.



Izida, Indian Wells (8.150.470 dolarjev):

– moški, četrtfinale:

Nikoloz Basilašvili (Gru/29) – Stefanos Cicipas (Grč/2) 6:4, 2:6, 6:4;

Taylor Fritz (ZDA/31) – Alexander Zverev (Nem/3) 4:6, 6:3, 7:6 (3);