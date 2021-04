Polom nosilcev v Miamiju

Roberto Bautista Agutpa je dobil še tretji medsebojni dvoboj proti Danilu Medvedjevu, ki je igral v finalu OP Avstralije ter se z marčevsko zmago v Marseillu povzpel na drugo mesto svetovne lestvice. Bautista Agut se bo v polfinalu pomeril s komaj 19-letnim Estoncem Jannickom Sinnerjem, 31. igralcem sveta, ki je premagal KazahstancaAleksandra Bublika s 7:6 in 6:4.

Tudi pri ženskah se je številka 2 na svetu Naomi Osaka poslovila v četrtfinalu, s čimer je končala niz 23 zaporednih zmag. Japonko je s 6:0 in 6:4 odpravila GrkinjaMaria Sakari. Osaka je nastopila na prvem turnirju po zmagi v Melbournu. "Nazadnje, ko sem sedela na novinarski konferenci, sploh nisem razmišljala o uvrstitvi na svetovni lestvici. A nekdo me je vprašal o tem, očitno me to zdaj podzavestno teži. Zato sem nase naložila preveč pritiska," je dejala Osaka, ki ni našla drugega razloga za presenetljiv poraz. Sakarijeva bo v polfinalu prekrižala lopar z osmo nosilko Kanadčanko Bianco Andreescu, ki je bila s 6:4, 3:6 in 6:3 boljša od Španke Sare Sorribes Tormo, 58. igralke z lestvice WTA. "Nisem obupala, borila sem se do konca in uspelo mi je zmagati," je bila vesela Andreescujeva, leta 2019 zmagovalka OP ZDA, ki je bila nato 15 mesecev odstotna zaradi poškodb.

Izidi, Miami, ATP (2,83 milijona evrov):

- četrtfinale

Jannik Sinner (Ita/21) - Aleksander Bublik (Kaz/32) 7:6 (5), 6:4;

Roberto Bautista (Špa/7) - Danil Medvedjev (Rus/1) 6:4, 6:2;

Miami, WTA (2,83 milijona evrov), četrtfinale:

Maria Sakkari (Grč/23) - Naomi Osaka (Jap/2) 6:0, 6:4.

Bianca Andreescu (Kan/8) - Sara Sorribes (Špa) 6:4, 3:6, 6:3.